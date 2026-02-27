시사 전체기사

이 대통령 지지율 64%…최고치 65%에 근접[한국갤럽]

입력:2026-02-27 13:14
이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 축사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 취임 초기인 지난해 7월 4일 기록한 최고치 65%에 단 1%포인트 근접한 수치다.

한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 지지도를 조사한 결과 응답자의 64%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 직전인 지난 13일 조사 1%포인트 상승했다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 26%로 직전 조사와 같았다. ‘의견 유보’는 10%였다.

긍정 평가 이유는 ‘경제·민생’과 ‘부동산 정책’이 각각 17%로 가장 높았다. ‘외교’(11%)와 ‘소통’(8%)이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’이 15%로 가장 높았고 ‘경제·민생’(10%), ‘외교’(8%) 등 순이었다.

한국갤럽은 “설 연휴 전과 마찬가지로 직무 긍정·부정 평가 이유 양쪽 최상위는 ‘부동산, 경제, 외교’로 집약된다”며 “각각 ‘소통, 능력’(긍정 이유)과 ‘도덕성, 독재·독단’(부정 이유) 등 대통령 스타일·자질에 대한 상반된 시각이 뒤잇는다”고 분석했다.

지역별로는 광주·전라(82%)가 가장 높았으며 대구·경북(48%)이 가장 낮았다. 서울 64%, 인천·경기 62%, 대전·세종·충청 68%, 부산·울산·경남이 61%로 나타났다.

연령대별로는 50대(79%), 40대(76%), 60대(66%), 30대(55%), 70대 이상(54%), 18~29세(47%) 순이었다. 이념 성향별 지지도는 진보층 89%, 중도층 68%, 보수층 42%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 45.1%, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

