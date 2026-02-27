이 대통령 지지율 64%…최고치 65%에 근접[한국갤럽]

이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 축사하고 있다. 연합뉴스

부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’이 15%로 가장 높았고 ‘경제·민생’(10%), ‘외교’(8%) 등 순이었다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.