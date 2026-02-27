나흘 만에 입장 바꾼 대구시의회…“대구·경북행정통합 찬성”

지난 23일엔 성명 내고 “졸속적인 대구·경북행정통합 강행에 단호히 반대”

대구시의회 시의원들이 23일 시의회 현관 앞에서 졸속 행정통합에 반대하는 내용의 성명을 발표하고 있다. 최일영 기자



대구·경북행정통합에 반대 의사를 표명했던 대구시의회가 입장을 바꿔 적극 찬성 의사를 나타냈다.



시의회는 27일 입장문을 통해 “대구·경북행정통합에 적극 찬성한다”고 밝혔다.



시의회는 “지역 재도약을 위해 대구·경북행정통합의 대의에 전적으로 찬성하며 지금까지 누구보다 앞장서 이를 지지해 왔다”고 강조했다.



또 “(최근 성명서 발표는) 완성도를 높이고 시·도민 권익을 온전히 보전하기 위한 지방의회의 책임 있는 요구였을 뿐 통합 자체에 대한 반대가 아님을 다시 한번 명확히 밝힌다”고 덧붙였다.



이어 “대구시의회는 대구·경북행정통합을 한 번도 반대한 적이 없고 그동안 행정통합을 위해 최선을 다해왔다”고 밝혔다.



시의회는 앞서 지난 23일 성명을 내고 “졸속적인 대구·경북행정통합 강행에 단호히 반대한다”고 밝혔다.



시의회는 당시 성명에서 “20조원 규모의 정부 재정 인센티브 방안마저 구체적으로 반영되지 않았다”며 “이는 숫자만 요란한 속 빈 발표에 불과하며 구체적 담보 없는 재정 약속으로는 통합의 실효성을 말할 수 없다”고 밝혔다.



시의회의 이 같은 입장은 통합 자체의 반대는 아니었지만, 추미애 국회 법사위원장이 법안 유보 사유로 대구시의회 반대를 거론하면서 비판 여론이 거세졌다.



대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구·경북행정통합에 반대 의사를 표명했던 대구시의회가 입장을 바꿔 적극 찬성 의사를 나타냈다.시의회는 27일 입장문을 통해 “대구·경북행정통합에 적극 찬성한다”고 밝혔다.시의회는 “지역 재도약을 위해 대구·경북행정통합의 대의에 전적으로 찬성하며 지금까지 누구보다 앞장서 이를 지지해 왔다”고 강조했다.또 “(최근 성명서 발표는) 완성도를 높이고 시·도민 권익을 온전히 보전하기 위한 지방의회의 책임 있는 요구였을 뿐 통합 자체에 대한 반대가 아님을 다시 한번 명확히 밝힌다”고 덧붙였다.이어 “대구시의회는 대구·경북행정통합을 한 번도 반대한 적이 없고 그동안 행정통합을 위해 최선을 다해왔다”고 밝혔다.시의회는 앞서 지난 23일 성명을 내고 “졸속적인 대구·경북행정통합 강행에 단호히 반대한다”고 밝혔다.시의회는 당시 성명에서 “20조원 규모의 정부 재정 인센티브 방안마저 구체적으로 반영되지 않았다”며 “이는 숫자만 요란한 속 빈 발표에 불과하며 구체적 담보 없는 재정 약속으로는 통합의 실효성을 말할 수 없다”고 밝혔다.시의회의 이 같은 입장은 통합 자체의 반대는 아니었지만, 추미애 국회 법사위원장이 법안 유보 사유로 대구시의회 반대를 거론하면서 비판 여론이 거세졌다.대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지