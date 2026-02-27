김정은, 당대회 직후 금수산 참배…새 지도부 ‘충성 다지기’
당대회서 재편된 새 지도부와
선대 지도자 안치된 금수산 찾아
김 “중대한 정책적 과업 받들 것”
김정은 북한 국무위원장이 새로 선출된 지도부와 함께 김일성·김정일로 이어지는 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 참배했다. 제9차 당대회 이후 권력 기반을 재확인하고 새 지도부의 결속을 다진 것으로 해석된다.
조선중앙통신은 27일 김 위원장이 이번 당대회를 통해 새로 선출된 당중앙 지도기관 성원들과 전날 금수산태양궁전을 찾았다고 보도했다. 통신은 ”당중앙지도기관 성원들은 우리당 투쟁강령의 빛나는 완수를 위한 책임적인 여정에서 자신들이 지닌 중대한 책무를 다해나갈 철석의 의지를 엄숙히 가다듬었다“고 전했다.
김 위원장은 당대회 참석자들과 기념사진을 촬영했다. 당대회에 참석한 대표자, 방청자들은 당대회가 열린 장소인 4·25 문화회관을 배경으로 김 위원장과 기념사진을 찍었다.
이번 당대회 참석자 수는 각급 대표자 5000명, 방청자 2000명을 합쳐 7000명에 달한다. 집단적 결속을 강조한 연출로 보인다.
김 위원장은 “전체 참가자들이 우리 국가의 융성과 인민의 복리를 증진시키기 위한 성스러운 투쟁에서 당대회가 제시한 중대한 정책적 과업들을 받들고 선봉적 역할을 하리라는 기대와 확신”을 표명했다고 통신은 전했다.
김 위원장의 이 같은 행보는 당대회 성과를 자축하는 동시에 새 지도부 체제를 안정화하고, 향후 정책 집행을 독려하는 내부 결속 차원의 마무리로 볼 수 있다.
북한 곳곳에서 기념행사도 이어졌다. 평양체육관에서는 정치국 상무위원들을 비롯한 당 간부, 당대회 대표자들이 참석한 가운데 당대회 기념 대공연이 개최됐다. 평양을 대표하는 식당들인 목란관, 인민문화궁전, 옥류관, 청류관 등에서는 당대회 대표자들이 참석하는 기념연회가 열렸다. 연회에는 박태성, 조용원, 김재룡, 리일환 등 정치국 상무위원들도 참석했다.
북한 최대 정치행사인 조선노동당 제9차 대회는 25일 밤, 기념 열병식을 끝으로 7일간의 일정을 마무리했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사