블랙핑크, 3년 5개월만 완전체 신보
그룹 블랙핑크가 3년 5개월 만에 완전체 신보로 돌아온다.
블랙핑크는 27일 오후 2시 세 번째 미니앨범 ‘데드라인’(DEADLINE)을 발매한다. 2022년 정규 2집 ‘본 핑크’(BORN PINK) 이후 약 3년 5개월 만의 새 앨범이다.
YG엔터테인먼트는 “데드라인은 되돌릴 수 없는 블랙핑크 최고의 순간들과 그 최고의 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재를 담은 앨범”이라며 “네 멤버의 음악적 역량과 팀으로서의 시너지를 집약했다”고 소개했다.
앨범 타이틀곡 ‘고’(GO)는 블랙핑크 특유의 긍정적이고 자신 넘치는 에너지를 극대화한 노래다. 단체 구호 ‘블랙핑크윌 메이크 야’(Blackpink'll make ya)는 용기와 연대의 메시지를 전한다.
앨범엔 지난해 7월 선공개된 ‘뛰어’(JUMP)를 비롯해 ‘미 앤드 마이’(Me and my), ‘챔피언’(Champion), ‘에프엑스엑스엑스보이’(Fxxxboy) 등 다섯 곡이 수록됐다.
지난 2016년 데뷔한 블랙핑크는 그간 수많은 신기록을 써 내려왔다. 2022년 본 핑크로 미국 빌보드 앨범 차트 ‘빌보드 200’과 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에서 모두 1위를 차지한 바 있다. 이번 앨범 발매를 앞두곤 지난 20일 전 세계 가수 최초로 유튜브 구독자 1억명을 돌파했다.
