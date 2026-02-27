현대차그룹, 새만금에 9조원… 李 “호남 경제지도 바꿀 것”

현대차그룹, 새만금에 9조원… 李 “호남 경제지도 바꿀 것”
AI 데이터센터 5조8000억원·로봇 연 3만대 생산
그린수소까지 ‘에너지 자급형 산업 모델’
정부 5개 부처 공동 서명
새만금, 실증형 첨단산업 거점 전환 신호탄
현대자동차그룹이 새만금에 9조원을 투자해 로봇·AI·수소·재생에너지 등 5개 첨단사업을 추진한다. 전북특별자치도 출범 이후 단일 기업 투자로는 최대 규모다. 이재명 대통령은 “호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것”이라며 “정부가 과감한 지원으로 화답하겠다”고 밝혔다.
전북도는 27일 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 현대차그룹, 정부 5개 부처와 ‘새만금 로봇·수소·AI 시티 조성’을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 이 대통령과 정의선 현대차그룹 회장, 김관영 전북도지사 등 200여명이 참석했다.
이 대통령은 협약식에서 “국가와 국민이 함께 키워낸 현대차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다”며 “이번 투자는 대한민국 인공지능·로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “기업의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다”며 “규제와 행정 지원의 문턱을 파격적으로 낮추겠다”고 강조했다.
이번 투자는 2027년부터 순차 착공한다. 현대차그룹은 5개 사업에 총 9조원을 투입한다. 기업 측은 약 16조원의 경제 유발 효과와 7만1000명의 직·간접 고용 창출을 예상했다.
핵심은 AI 데이터센터다. 2027~2029년 5조8000억원을 들여 100MW 규모로 구축하고, 1단계로 GPU 5만장을 도입해 피지컬AI 연구개발 인프라로 활용한다.
재생에너지 발전(1조3000억원)은 데이터센터와 수소 생산에 필요한 전력을 공급한다. 수전해 플랜트(1조원)는 200MW 규모로 건설해 연간 3만t의 그린수소를 생산한다.
로봇 제조(4000억원)는 물류·산업용 로봇을 연간 최대 3만대 생산하는 거점을 구축하는 사업이다. 수소AI 시범도시는 2035년까지 단계적으로 조성된다.
정부 부처도 역할을 분담했다. 국토교통부는 AI 시티 기반과 수소 생태계 구축, 광역교통 개선을 맡고, 과학기술정보통신부는 AI 데이터센터 생태계와 기술개발 정책을 지원한다. 산업통상자원부는 로봇 산업 육성을, 기후에너지환경부는 청정수소 정책과 전력 공급 체계를 담당한다. 새만금개발청은 인허가 절차 간소화와 산업 클러스터 조성을 지원하며, 전북도는 행정·재정 지원을 총괄한다.
이번 협약은 데이터센터·수소 생산·재생에너지를 결합해 전력과 연료를 지역 내에서 자급하는 구조를 설계했다는 점에서 의미가 있다. 제조와 에너지, 디지털 인프라를 한곳에 집적하는 방식으로 새만금을 실증형 첨단산업 거점으로 전환하는 시도라는 평가가 나온다.
이 대통령은 “새만금은 여의도 면적의 약 140배에 달하는 광활한 부지와 풍부한 일조량을 갖춘 곳”이라며 “현대차그룹의 혁신 역량이 더해지면 최적의 시너지를 발휘하는 기회의 땅이 될 것”이라고 말했다. 이어 “이번 투자가 기업의 지역 진출을 이끄는 모범 사례가 되도록 하겠다”고 덧붙였다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
