시사 전체기사

“못 믿겠다” 李 대통령 지시에 행안부, 불법점용 4월 전수 조사

입력:2026-02-27 12:05
공유하기
글자 크기 조정
경북 울진군이 지방하천 및 계곡, 소하천을 중심으로 불법 점용시설에 대한 대대적인 단속을 실시하고 있다. 뉴시스

정부가 4월부터 전국 하천·계곡의 불법 점용시설에 대한 전수 조사에 나선다. 최근 행안부가 국무회의에서 보고한 실태조사 결과에 대해 이재명 대통령이 “못 믿겠다”고 한 데 따른 조치다.

행정안전부는 3월 지자체 재조사를 거쳐 4월 중 전국 단위로 하천·계곡 불법 점용시설에 대한 전수 조사에 나선다고 27일 밝혔다.

앞서 행안부는 최근 국무회의에서 각 지자체 점검 실태조사 결과 지난해 835건의 불법 점용시설을 확인했다며 이 가운데 753건은 원상복구 조치가 이뤄졌다고 보고한 바 있다.

그러나 이 대통령이 “835건밖에 안 될 리가 없다. 믿을 수 없다”며 조사 누락 가능성을 언급하면서 재조사를 지시했다. “경기도에서 조사할 때 이보다 훨씬 많았던 것 같다”는 말도 했다.

실제 2019년에는 경기도에서만 약 1400여건이 적발됐으나, 지난해 조사에선 88건에 그친 것으로 나타났다. 이에 대해 경기도 측은 이 대통령 경기도지사 재임 시절 강도 높은 단속이 이뤄지면서 경기도 내 하천·계곡의 불법 점용이 많이 줄었다고 설명한 것으로 전해졌다.

행안부는 지자체 조사 결과에 대한 정부 차원의 검증이 필요하다고 보고 있다. 이 대통령 지적처럼 누락 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 판단에서다.

행안부는 최근 전국 시·도에 재조사 사실을 알리는 공문을 내려 보냈다. 지자체에 추가 조사 기회를 부여하고 3월 1일부터 한 달 간 재조사를 실시할 계획이다. 지자체가 20일간 자체 현장 조사를 거쳐 자료를 제출하면 행안부가 이를 정밀 검토한다. 이후 4월부터는 행안부를 중심으로 기후에너지환경부, 산림청과 함께 직접 현장점검에 나설 예정이다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
황인호 기자
사회부
황인호 기자
194
국민일보 황인호 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘수면제 대리처방 의혹’ MC몽…경찰 수사 착수
정청래 “대법원장 자리가 그렇게 좋냐”…조희대에 거취 표명 요구
김범석, 개인정보 유출 “사과”… 첫 육성 입장 발표
엔비디아, AI 호황 재확인… 삼성·SK ‘HBM 파워’ 더 세진다
[단독] ‘모텔 연쇄 살인’ 유족, 피의자 신상공개 촉구
美 백악관 “어떤 전제 조건도 없이 김정은과 대화할 의향”
역대 최대 13.5조원 영업익 거둔 한전 전기요금 딜레마
[단독] 거북이 인사에 멈춘 ‘식물 공공기관’… 7곳 중 1곳 수장이 없다
국민일보 신문구독