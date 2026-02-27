“못 믿겠다” 李 대통령 지시에 행안부, 불법점용 4월 전수 조사

“못 믿겠다” 李 대통령 지시에 행안부, 불법점용 4월 전수 조사
정부가 4월부터 전국 하천·계곡의 불법 점용시설에 대한 전수 조사에 나선다. 최근 행안부가 국무회의에서 보고한 실태조사 결과에 대해 이재명 대통령이 “못 믿겠다”고 한 데 따른 조치다.
행정안전부는 3월 지자체 재조사를 거쳐 4월 중 전국 단위로 하천·계곡 불법 점용시설에 대한 전수 조사에 나선다고 27일 밝혔다.
앞서 행안부는 최근 국무회의에서 각 지자체 점검 실태조사 결과 지난해 835건의 불법 점용시설을 확인했다며 이 가운데 753건은 원상복구 조치가 이뤄졌다고 보고한 바 있다.
그러나 이 대통령이 “835건밖에 안 될 리가 없다. 믿을 수 없다”며 조사 누락 가능성을 언급하면서 재조사를 지시했다. “경기도에서 조사할 때 이보다 훨씬 많았던 것 같다”는 말도 했다.
실제 2019년에는 경기도에서만 약 1400여건이 적발됐으나, 지난해 조사에선 88건에 그친 것으로 나타났다. 이에 대해 경기도 측은 이 대통령 경기도지사 재임 시절 강도 높은 단속이 이뤄지면서 경기도 내 하천·계곡의 불법 점용이 많이 줄었다고 설명한 것으로 전해졌다.
행안부는 지자체 조사 결과에 대한 정부 차원의 검증이 필요하다고 보고 있다. 이 대통령 지적처럼 누락 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 판단에서다.
행안부는 최근 전국 시·도에 재조사 사실을 알리는 공문을 내려 보냈다. 지자체에 추가 조사 기회를 부여하고 3월 1일부터 한 달 간 재조사를 실시할 계획이다. 지자체가 20일간 자체 현장 조사를 거쳐 자료를 제출하면 행안부가 이를 정밀 검토한다. 이후 4월부터는 행안부를 중심으로 기후에너지환경부, 산림청과 함께 직접 현장점검에 나설 예정이다.
