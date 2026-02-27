관세청, 할당관세 악용 혐의 업체 9곳 조사 착수
할당관세 품목 전체 대상 조사 확대 방침
고의적 가격 조작 확인 시 수사 의뢰
관세청이 할당 관세를 악용한 수입업체에 대한 대대적인 관세 조사에 착수했다.
관세청은 지난 9일부터 할당 관세 정책 취지를 훼손한 것으로 의심되는 수입업체를 대상으로 일제 관세조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 1차 조사 대상은 올해 할당 관세가 적용된 84개 품목 중 육류 등 주요 5개 품목의 수입 규모 상위 230개 업체 가운데 혐의가 포착된 9곳이다. 이번 조사는 정부가 지난 26일 할당 관세 취지 훼손 행위에 대한 엄정 대응 방침을 예고한 데 따른 후속 조치다.
관세청은 수입 물품 가격의 고의적 고가 신고, 국내 특수관계법인 저가 납품, 보세구역 반출 기한 반복 위반, 불법 외환거래 등 행위를 중점 조사한다.
유통·판매가격을 낮추지 않고 시장가격으로 판매한 행위가 적발되면 농림축산식품부, 해양수산부 등 관계기관에 통보된다. 할당물량을 부당하게 확보하거나 수입가격을 조작할 경우 탈루세액을 추징하고, 고의적 가격 조작은 확인 즉시 범칙 수사를 의뢰할 방침이다.
관세청은 이번 조사를 위해 서울·인천·대구 본부세관에 43명 규모의 전담반을 꾸렸다.
관세청은 2024년과 지난해에도 관세조사를 통해 시중 유통을 지연시키는 등 행위를 적발해 1592억원의 탈루세액을 추징한 바 있다.
관세청은 향후 업체 전반에 대해서도 추가로 관세조사를 확대할 계획이다. 이명구 관세청장은 “유통·판매가격을 낮추지 않아 할당 관세 도입 취지를 무력화하는 불공정 거래에 대해서는 끝까지 추적해 물가 안정에 기여하고 시장 질서를 바로잡아 나가겠다”고 밝혔다.
