“정월대보름과 겹치는 붉은 달 보러 오세요”
대전 유성구 블러드문 관측 행사
대전 유성구는 내달 3일 대덕연구단지 운동장에서 대전시민천문대와 함께 '2026 정월대보름 및 개기월식' 행사를 개최한다고 27일 밝혔다.
개기월식은 달이 지구의 본그림자에 완전히 들어가는 현상으로, 달이 붉은빛으로 변해 '블러드문'이라고도 한다.
정월대보름날 개기월식은 1990년 2월 10일 이후 36년 만으로, 같은 현상은 46년 뒤인 2072년에나 다시 볼 수 있다.
행사는 미니설명회, LED 쥐불놀이 만들기, 달·목성 천체 관측 등 체험형 프로그램 등으로 진행되며, VR 우주 체험·디지털전환 지원 체험·천문 우주 갤러리 등 다양한 부스도 마련된다.
대전시민천문대에서도 관측 행사가 진행되며, 개기월식 전 과정을 유튜브로 생중계할 계획이다.
충북 도내 곳곳에서 정월대보름 행사도 펼쳐진다.
27일 오후 2시 괴산문화체육센터에서 괴산문화원 주관 정월대보름 맞이 군민 화합행사가 열린다. 이어 다음 달 1일에는 오후 3시 목계나루와 오후 4시 단월강변에서 각각 엄정면축제추진위원회, 사물놀이패 '몰개'가 달맞이 및 전통공연을 선보인다.
다음 달 2일 오후 2시 청주 중앙공원에서는 충북민간사회총연합회가 주최하는 '정월대보름 맞이 민속잔치'가 열릴 예정이다. 풍물놀이를 시작으로 도민 결의대회, 떡 나눔, 민속놀이 등 다양한 프로그램이 오후 4시까지 이어진다.
같은 날 오후 3시 청주 정북토성에서도 충북파라미타청소년협회 주관 대보름 행사가 진행된다.
증평문화원도 같은 날 오후 2시 보강천 다목적운동장에서 대보름 행사를 열고, 단양 소금무지 축제 추진위원회는 이날 오전 8시 30분부터 단성체육공원에서 제33회 소금무지제 및 달집태우기 행사가 개최한다.
옥천에서는 다음 달 2일부터 정월대보름인 3일까지 이틀간 다양한 행사가 이어진다. 먼저 2일 오후 2시 옥천읍 공설운동장에서 옥주문화동호회가 주관하는 마조제가 열리고, 3일 오전 11시 청마리 제신탑에서는 옥천문화원이 청마 탑신제를 봉행한다.
이어 같은 날 정오에는 청산면 교평리 일원에서 교평리 강줄당기기 무형유산 공개행사가 마련된다.
3일에는 제천 수산면 오티별신제 전수교육관에서 오티별신제 공개행사, 영동천변 이수공원 일원에서 풍년기원제 및 달집태우기 행사도 진행된다.
보은에서는 다음 달 6일 오전 10시 보은국민체육센터에서 대한적십자사 봉사회 보은지구협의회 주관 정월대보름 민속행사가 열린다.
충북도 관계자는 “정월대보름은 공동체가 함께 모여 한 해의 안녕과 풍년을 기원하는 우리 고유의 세시풍속”이라며 “도민들이 가까운 행사장을 찾아 전통의 의미를 되새기고 이웃과 정을 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
