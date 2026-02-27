전남도, 무안공항 글로벌 항공물류 거점 육성 탄력…3480억 투자협약
미국 KMC와 항공정비 투자협약
연간 화물기 10대 생산·1000명 일자리
민·군 통합정비센터도 예정
전남도는 미국 화물기 개조(P2F) 전문기업 KMC와 3480억원 규모의 항공정비(MRO) 투자협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 전날 가진 협약을 통해 무안국제공항을 글로벌 항공물류 거점으로 육성하는 기반이 마련됐다.
KMC는 2028년까지 무안국제공항 내 약 3만평 부지에 대형 화물기 개조를 위한 글로벌 조립라인을 구축할 계획이다. 1단계 사업으로는 보잉 777-300ER 등 노후 여객기를 화물기로 개조하는 ‘부가형식증명(STC)’ 기술을 바탕으로 연간 10대의 대형 화물기를 생산할 예정이다. 이 사업은 지역 내 약 1000명의 일자리 창출 효과가 기대된다. 지역 청년들에게 새로운 기회를 제공할 것으로 전망된다.
이번 투자는 광주 군 공항 이전과 연계해 조성될 무안 국가산단과의 시너지 효과도 예상된다. 군 공항 이전으로 확보될 광활한 부지와 인프라가 KMC의 첨단 기술력과 결합하면 무안이 대한민국 항공산업의 중심지로 성장할 것으로 기대된다.
KMC는 1단계 화물기 개조 사업에 이어 2단계(2028~2030년) 사업으로 1500억원을 추가 투입해 민·군 통합 항공정비센터를 구축할 계획이다. 이를 통해 해외 의존도가 높았던 군·관 대형기 정비 물량의 국내 환류와 기술 자립화를 추진한다는 전략이다.
무안국제공항은 올해 3월 활주로 연장(2800m→3160m) 사업을 완료해 대형 항공기 이착륙 기반을 마련할 예정이다. 전남도는 2026년부터 200억원 규모의 ‘항공 MRO 기술지원센터’를 구축해 정비 기술 고도화와 전문 인력 양성에 박차를 가할 계획이다.
이번 협약식에는 김영록 전남도지사와 박봉철 KMC 회장 등이 참석했다. 박봉철 KMC 회장은 “무안공항 활성화를 통해 지역경제를 살리기 위해 투자를 결정했다”며 “KMC는 독보적인 대형 항공기 개조 기술을 기반으로 무안에 항공산업 생태계를 구축, 전남을 세계적 항공산업 중심지로 만들겠다”고 말했다.
전남도 관계자는 “이번 협약은 전남이 세계적 MRO 산업의 중심지로 도약함과 동시에, 무안국제공항이 글로벌 항공 물류 허브로 재도약하는 결정적 이정표가 될 것”이라며 “KMC가 전남에서 세계 최고의 항공기업으로 비상하도록 행정적·재정적 지원에 적극 나서겠다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
