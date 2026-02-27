호날두 구단주 됐다…스페인 2부 알메리아 지분 25% 인수
포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 스페인 프로축구단 구단주가 됐다.
26일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 호날두는 스페인 프로축구 2부 리그 팀인 UD 알메리아의 지분 25%를 인수해 공동 구단주가 됐다.
호날두는 최근 설립한 ‘CR7 스포츠 인베스트먼트’를 통해 알메리아 구단 지분을 사들였다. 재정적인 세부 사항은 공개되지 않았다. 알메리아 구단은 지난해 5월 사우디 투자 그룹에 인수된 바 있다.
호날두는 성명을 통해 “경기장 밖에서 축구에 기여하는 것은 내가 오랫동안 가져온 야망이었다”며 “알메리아는 탄탄한 기반과 뚜렷한 성장 잠재력을 가진 스페인 클럽이다. 구단 성장의 다음 단계를 지원하기 위해 경영진과 협력하기를 기대한다”고 밝혔다.
1989년 창단된 알메리아는 2023-2024시즌 스페인 1부 리그(라리가)에서 강등됐다. 올 시즌은 2부 리그 22개 팀 중 3위를 달리며 승격을 노리고 있다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
