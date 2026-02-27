쿠바 “고속정 해상 사살 사건, 테러 연루자 2명 포함”

쿠바 “고속정 사살 사건 미국인 포함”

2명은 테러 행위 연루돼 수배 중

美 조치 비판하며 책임론 제기도

카를로스 페르난데스 데코시오 쿠바 외교부 차관이 26일 쿠바 아바나 국제프레스센터에서 기자회견을 하고 있다. 쿠바 정부는 자국 영해에서 발생해 4명이 사망한 사건과 관련해 미국 행정부와 계속 소통하고 있다고 밝혔다.EPA연합뉴스

쿠바 외무부가 지난 25일(현지시간) 자국 영해를 침범한 고속정 사건을 테러 시도로 규정하고 승선자 10명의 이름을 공개했다. 쿠바 측은 승선 인원 가운데 2명이 범죄 행위에 연루돼 있으며, 미국에서 처벌받지 않았다고 주장했다.



카를로스 페르난데스 데코시오 쿠바 외교부 차관은 26일 외교부 홈페이지에 공개한 성명을 통해 “어제(25일) 우리는 플로리다주 등록 고속정에 승선한 10명이 테러 목적으로 우리 영해에 침투한 사실을 확인했다”고 밝혔다. 이어 “관련자들에 대한 최초 적발 순간부터 국무부를 포함한 미국 당국과 소통하고 있다”고 덧붙였다.



그러면서 “미국 당국은 이 유감스러운 사건의 진상 규명을 위해 협력할 의사를 밝혔다”며 “현행 협정 체계를 통해 양국은 미국 당국에 관련자 정보와 범행 수단, 기타 세부 사항에 대한 자료를 요청할 것”이라고 설명했다.



데코시오 차관은 승선원 중 아미하일 산체스 곤살레스와 엔리케 크루스 고메스가 국내외 테러 행위의 자금 조달·기획·실행 혐의에 연루돼 수사 당국의 수배를 받고 있는 인물이라고 밝혔다. 이들은 2023년과 2025년 미국과 공유한 수배자 명단에 포함돼 있었다는 것이 쿠바 측 설명이다.



그는 “이들은 미국 영토 내에 머물면서 처벌받지 않고 있었다”며 “우리는 이 두 명을 포함해 당시 공유된 명단에 포함된 나머지 개인 및 단체에 대한 최신 정보를 미국 당국에 요청했으며 답변을 기다리고 있다”고 강조했다.



이는 미국이 요주의 범죄자에 대해 구금 또는 추방 조치를 취하지 않음으로써 이번 고속정 사살 사건이 발생하게 됐다는 책임론을 제기한 것으로 풀이된다.



데코시오 차관은 “이번 사건은 단발성이 아니며, 쿠바는 60년 넘게 수많은 테러 행위와 공격의 희생양이 돼 왔다”며 “대부분 미국 영토 내에서 조직되고 자금이 지원돼 실행됐다”고 지적했다.



미국 매체 악시오스는 이날 사망자 가운데 최소 1명과 부상자 가운데 최소 1명이 미국 시민권자라고 보도했다. 또 해당 고속정은 플로리다에서 도난 신고가 접수된 선박인 것으로 전해졌다.



앞서 전날 쿠바 내무부는 쿠바 중부 비야클라라주 카요팔코네스섬 인근 해상에서 쿠바 국경경비대가 미국 플로리다주 등록 고속정과 총격전을 벌여 고속정 탑승자 4명이 사망하고 6명이 부상을 입었다고 밝혔다. 이 과정에서 쿠바 국경경비대 지휘관 1명도 다쳤다.



쿠바 측은 신원 확인을 위해 국경경비대가 접근하던 중 고속정이 먼저 발포해 교전이 발생했다고 설명했다. 승선자 10명 전원이 미국에 거주하는 쿠바 출신이며 이들은 침투 후 테러를 자행하려 했다는 것이 쿠바 측 주장이다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



