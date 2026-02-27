전남도, 무안국제공항 재개항 대통령 관심 환영…신속 이행 기대
이재명 대통령 국가관광전략회의 발언 관련 입장문 발표
사고조사 조속 완료·통합특별시 출범 전 로드맵 마련 요구
전남도는 지난 26일 국가관광전략회의에서 무안국제공항 재개항 논의를 유가족과 협의해 신속히 진행하라고 주문한 이재명 대통령의 발언에 대해 환영 입장을 밝혔다.
27일 전남도에 따르면 도는 전날 발표한 입장문에서 12·29 여객기 참사 이후 1년 이상 폐쇄된 무안국제공항의 재개항 논의가 대통령의 주문에 따라 신속히 추진될 수 있기를 기대한다고 밝혔다.
전남도는 그동안 여객기 참사의 명확한 진상규명과 무안국제공항 재개항을 정부에 지속적으로 건의해 왔다고 설명했다.
특히 국회 국정조사특별위원회 활동을 통해 방위각시설 부적합과 운영상 미흡한 점이 일부 확인되면서 정부의 책임도 보다 분명해졌다고 강조했다.
전남도는 관계 부처가 신속하고 책임 있는 대책을 마련해야 한다고 촉구했다. 이를 위해 사고조사 조속 완료 및 결과 공개, 행정상 과오에 대한 책임 있는 조치와 사과, 7월 1일 전남광주통합특별시 출범 전 재개항을 위한 로드맵 마련을 요청했다.
또한 공항 폐쇄 장기화로 인한 지역민 불편과 지역경제 피해가 큰 만큼, 방위각시설 등 위험요인에 대한 안전조치도 병행해야 한다고 밝혔다.
전남도 관계자는 “유가족의 온전한 치유와 무안국제공항의 안전한 재개항을 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.
