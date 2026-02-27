WBC 합류 앞둔 김혜성, 시범경기 홈런포…송성문은 첫 안타
김혜성(LA 다저스)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀 합류를 앞두고 첫 홈런을 쏘아 올렸다.
김혜성은 27일(한국시간) 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백랜치에서 열린 시카고 화이트삭스와 2026 메이저리그(MLB) 시범경기에 9번 타자 2루수로 선발 출전해 3타수 1안타 1홈런 1타점으로 활약했다.
김혜성은 네 번의 시범경기에서 모두 안타를 치며 쾌조의 타격감을 뽐냈다. 시범경기 타율은 0.462(13타수 6안타), OPS(출루율+장타율)는 1.154를 기록했다.
2회말 1사 1루에서 1루수 땅볼, 4회말 무사 1루에서 헛스윙 삼진으로 물러난 김혜성은 세 번째 타석에서 홈런을 터뜨렸다. 5-5 동점을 이룬 상황에서 오른손 투수 타이슨 밀러의 시속 80.3마일(약 129.2㎞) 스위퍼를 걷어 올려 오른쪽 담장을 넘어가는 솔로 아치를 그렸다.
김혜성은 7회초 수비를 앞두고 교체돼 경기를 마무리했다. 다저스는 김혜성의 홈런에 힘입어 7대 6으로 이겼다. 김혜성은 오는 28일 WBC 대표팀에 합류하기 위해 일본 오사카로 이동한다.
샌디에이고 파드리스에 입단한 새내기 송성문은 MLB 시범경기에서 첫 안타를 신고했다. 이날 신시내티 레즈와의 시범경기에 6번 타자 2루수로 선발 출전해 2타수 1안타 1타점 1득점 2볼넷을 기록했다.
경기 전까지 안타가 없던 송성문은 3경기 만에 안타를 쳐내 MLB 진출 이후 공식 경기에서 첫 안타를 기록했다. 시범경기 타율이 0.167(6타수 1안타)이 됐다.
