WBC 합류 앞둔 김혜성, 시범경기 홈런포…송성문은 첫 안타

LA 다저스의 김혜성. 로이터연합뉴스

김혜성은 네 번의 시범경기에서 모두 안타를

시범경기 타율은 0.462(13타수 6안타), OPS(출루율+장타율)는 1.154를 기록했다.

오른손 투수 타이슨 밀러의 시속 80.3마일(약 129.2㎞) 스위퍼를 걷어 올려 오른쪽 담장을 넘어가는 솔로 아치를 그렸다.

27일(한국시간) 신시내티 레즈와의 시범경기에서 2루 수비에 나선 샌디에이고 파드리스의 송성문. AP뉴시스