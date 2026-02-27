김병수 김포시장, 서울5호선 연장 ‘예타 통과 건의’

김민석 국무총리와 골드라인 점검

경기 김포시

는

27

일 김병수 김포시장이

김포골드라인 사우역을 방문한 김민석 국무총리와 혼잡도를 점검했다고 밝혔다

. 이날 점검에는

김주영

,

박상혁

,

모경종 국회의원

,

대광위원장도 함께했다

.

이번 점검은 김포골드라인 열차 증차사업 등 혼잡완화 대책을 이행함에도 불구하고 열차 혼잡이 해소되지 않고 있는 상황에서 이뤄졌다

.

특히 서울

5

호선 김포연장과 관련한 국회 국민청원동의가

5

만명을 돌파해 소관 상임위원회에 회부된 시점과 맞물려 진행됐다

.

김 총리는 사우역에서 김포골드라인의 운영 및 혼잡 현황

,

그간의 혼잡완화 방안 및 안전대책 추진현황을 보고받고

, 5

호선 연장 추진 상황도 함께 확인했다

.

김

시장은

“

근본해결책으로

5

호선 예타통과가 시급하다

”

고 건의했다

.

이 자리에서 김포골드라인 혼잡 개선을 위한

▲

70(A·B)

버스 노선 신설

▲

광역버스 추가 투입

,

▲

개화

~

김포공항 구간 가로변 버스전용차로 개통

▲

김포골드라인 열차

6

편성 증차

▲

배차간격 단축

,

안전요원 배치 확대 등 그간 사업 추진현황 등을 점검했다

.

혼잡 개선을 위한 추가 방안도 집중 논의됐다

.

현재 추진중에 있는

▲

올림픽대로 버스전용차로 도입 검토

▲

열차

5

편성 추가 증차 사업 보고도 이어졌다

.

현장에 참석한 참석자들은 이러한 대책만으로는 한계가 있다는 데 인식을 같이하고 서울

5

호선 김포검단 연장이 근본적인 해결책임을 재확인했다

.

국회 국민청원동의가

5

만명 돌파로 국회 논의 테이블에 오른 만큼

,

사업 추진에 속도를 내야 한다는 목소리도 높아지고 있다

.

김 총리는

“

서부권 광역철도망과 인천

2

호선 연장

,

서울

5

호선 김포연장 등 철도 인프라 확충의 필요성에 충분히 공감한다

”

면서도

“

철도망이 갖춰지기까지 시민들이 불편을 고스란히 감내해야 하는 상황은 결코 간과할 수 없다

”

고 강조했다

.

이어

“

당장의 혼잡 완화를 위한 단기 대책부터 장기 철도망 확충 과제까지

,

총리실이 직접 챙겨 김포 시민들의 불편이 실질적으로 해소될 수 있도록 최선을 다하겠다

”

고 밝혔다

.