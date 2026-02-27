시사 전체기사

[속보] 민주당 최고위, 송영길 前대표 복당 의결

입력:2026-02-27 11:03
수정:2026-02-27 11:35
송영길 더불어민주당 전 당 대표가 20일 인천 남동구 인천시당을 찾아 고남석 시당위원장에게 복당 신청서를 제출한 뒤 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 27일 최고위원회의에서 송영길 전 대표의 복당 건을 의결했다.

박수현 더불어민주당 수석대변인은 이날 브리핑에서 “오늘 비공개 최고위원회의에서 중앙당 당원자격심사위원회 복당심사 결과가 의결됐다”며 “당의 요구로 송 전 대표의 복당이 허용됐다”고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표도 이날 대구 중구 2·28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 “송 전 대표에 대한 복당이 오늘 의결됐다”며 “송 전 대표 복당을 진심으로 환영하고 앞으로 민주당의 발전과 이재명 정부의 성공을 위해 큰 역할을 해주시길 기대하고 요청드린다”고 말했다.

송 전 대표는 2021년 5월 더불어민주당 전당대회에서 당시 일부 의원들에게 금품이 전달됐다는 이른바 ‘돈봉투 살포 의혹’이 제기되자 2023년 4월 탈당했다. 송 전 대표는 지난 13일 돈 봉투 살포 의혹 등과 관련한 2심 재판에서 무죄를 선고받고, 지난 20일 복당을 신청했다.

송 전 대표는 6·3 지방선거와 같이 실시되는 인천 계양을 보궐선거 후보 자리를 두고 김남준 전 청와대 대변인과 맞붙을 전망이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

