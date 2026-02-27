널핏, 기술창업지원 TIPS 선정…AI 헬스케어 전환 가속

널핏

이 중소벤처기업부 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램 ‘

TIPS(

팁스

)’

일반트랙에 최종 선정됐다

.

이번 선정을 통해 총

5

억원 규모의 연구개발

(R&D)

자금을 확보하며

, AI

기반 족부 분석 및 맞춤형 인솔 설계 기술 고도화에 본격 착수한다

.

TIPS

는 민간 투자사

(

운영사

)

가 우수 기술 스타트업에 선

투자한 뒤 정부에 추천하면

,

정부가

R&D·

사업화

·

해외 마케팅 자금을 매칭 지원하는 프로그램이다

. 2013

년부터 운영되며 국내 대표 기술창업 육성 프로그램으로 자리잡고 있다

.

이번 선정을 이끈

TIPS

운영사는 로우파트너스

다

.

로우파트너스는 빅데이터

·AI·

바이오헬스케어

·

시스템반도체 분야 전문 액셀러레이터로

,

소수의 기업에 자원을 집중하는 기획형 창업 지원 방식을 운영하고 있다

.

이번 기술 개발의 핵심은 스마트폰으로 촬영한 발 이미지를 분석해 발 길이

,

볼폭

,

아치 구조

,

하중 분포 등을 정밀 측정하는

AI

시스템이다

.

개인별 근무 환경과 보행 특성을 반영한 맞춤형 인솔을 자동 설계하는 것이 목표다

.

특히

2D

이미지를

3D

형상으로 복원하는

AI

알고리즘과

CAD

자동 설계

·

제조 연동 프로세스를 구축해 데이터 기반 설계 체계를 완성할 계획이다

.

이번 선정을 계기로 간호사를 간호하는 브랜드로 알려진 널핏은 기존 간호사 전문 기능성 풋웨어 중심의 커머스 구조에서 나아가

,

데이터

·AI·

제품이 결합된 디지털 헬스케어 기업으로의 전환을 본격화한다

.

간호사 발 건강 문제에서 출발한 브랜드 철학이 기술 기반 헬스케어 플랫폼으로 확장되는 전환점이기도 하다.

(왼쪽부터)오성훈 널핏㈜ 대표, 이원섭 ㈜컴포랩스 대표

컴포랩스는 인체 동작 및 족부 하중 데이터를 전문으로 수집

·

분석하는 기업이다

.

널핏은 이번

TIPS

과제를 계기로 컴포랩스와 업무협약

(MOU)

을 체결하고 기술 협력 체계를 구축했다

.

컴포랩스는 족부 형상

·

하중 데이터를 널핏에 제공하며

AI

설계 정밀도 고도화를 지원하는 역할을 맡고 있다

.

이를 통해 널핏은 데이터 기반 맞춤 설계 기술의 완성도를 높여 나갈 계획이다

.

간호사 출신 창업가 오성훈 널핏 대표는 “

이번

TIPS

선정은 간호사의 발 건강이라는 문제 의식에서 시작한 우리의 방향이 기술로서도 인정받은 결과”

라며 “

컴포랩스와의 협력을 기반으로

AI

설계 체계를 조기에 완성하고

,

디지털 헬스케어 기업으로의 전환을 가속하겠다”

고 밝혔다

.

널핏은 이번에 확보한

R&D

자금을 바탕으로

AI

족부 분석 기술의 정밀도 검증과 양산 연동 프로세스 구축을 우선 추진할 계획이다

.

중장기적으로는 맞춤형 인솔 기술을 전 제품군에 확대 적용하고

,

글로벌 간호 시장을 대상으로 데이터 기반 풋케어 플랫폼 확장도 단계적으로 추진할 방침이다

.