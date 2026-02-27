쌀값 잡아라… 정부양곡 15만t 단계적 공급
10만t 우선 공급
쌀 평균 도매가격, 지난해·평년보다 15~16%↑
정부 반납 요청 동의하는 업체 한해 공급
정부가 쌀값 안정을 위해 정부양곡을 15만t 이내에서 단계적으로 공급하기로 했다. 산지 쌀값 상승세가 이어지는 데 따른 조치다.
농림축산식품부는 지난 26일 열린 양곡수급안정위원회에서 이 같은 내용의 대응 방안을 논의했다고 27일 밝혔다. 농협·민간과 산지유통업체에서 제출된 평년 대비 재고 부족분(14만t)과 산지유통업체가 희망하는 수요물량(16만t)을 고려해 15만t 이내에서 정부양곡을 공급한다.
구체적으로 2025년산 10만t을 1차로 우선 공급하고, 이후 시장 상황에 따라 2차 공급 시기·물량을 검토할 계획이다. 공급 방식은 지난해와 같은 대여 방식으로 추진한다.
정부양곡 공급은 산지 쌀 가격이 고공행진하는 데 따른 것이다. 국가데이터처에 따르면 지난 15일 기준 산지 쌀값은 20㎏에 5만7630원으로 한 가마(80㎏)에 23만원을 넘겼다. 쌀 평균 도매가격은 지난 26일 기준 20㎏에 6만3000원으로, 지난해와 평년 대비 15~16% 높은 수준이다.
앞서 농식품부는 지난달 2025년산 쌀 10만t의 시장 격리를 보류하고 정부양곡 가공용 쌀을 최대 6만t 공급하는 내용의 쌀 수급 안정방안을 발표한 바 있다. 그럼에도 쌀값 상승세가 지속되자 정부양곡 추가 공급을 결정했다.
정부는 쌀값 불안 시 정부의 반납 요청에 동의하는 업체에 한해 정부양곡 공급을 추진하기로 했다. 정부양곡 공급 대상은 지난해 정부 벼 매입자금을 지원받은 산지유통업체 약 209곳이다. 지난해 농가로부터 벼를 매입한 물량이 3000t 이상이었던 산지유통업체는 정부양곡을 희망할 경우 매입물량을 증빙한 뒤 희망 물량을 제출해야 한다.
이번에 공급하는 정부양곡은 벼로 재판매하는 것이 제한된다. 판매 완료 여부에 대한 확인도 진행한다. 정부양곡을 공급받은 업체는 오는 8월 반납 이행계획서를 제출해야 하고, 제출된 계획서에 따라 차례로 반납을 추진할 방침이다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사