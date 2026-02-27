쌀값 잡아라… 정부양곡 15만t 단계적 공급

10만t 우선 공급

쌀 평균 도매가격, 지난해·평년보다 15~16%↑

정부 반납 요청 동의하는 업체 한해 공급

농림축산식품부는 지난 26일 열린 양곡수급안정위원회에서 이 같은 내용의 대응 방안을 논의했다고 27일 밝혔다.

농협

·민간과 산지유통업체에서 제출된 평년 대비 재고 부족분(14만t)과 산지유통업체가 희망하는 수요물량(16만t)을 고려해 15만t 이내에서 정부양곡을 공급한다.