中, 양회 앞두고 고위 군 장성 9명 자격 박탈
중국 연례 최대 정치행사인 ‘양회’(전국인민대표대회·전국인민정치협상회의)를 앞두고 고위 군 장성 9명의 자격이 박탈됐다.
26일 중국 관영 신화통신에 따르면 제14기 전인대 상무위원회 제21차 회의에서 상장(대장급) 5명과 중장 1명, 소장 3명 등 총 9명의 전인대 대표 자격 박탈을 의결했다.
자격이 박탈된 상장 5명은 선진룽 전 해군 사령원(사령관), 친성샹 전 해군 정치위원, 위중푸 전 공군 정치위원, 리차오밍 전 육군 사령원, 리웨이 전 정보지원군 정치위원 등이다.
군 서열 2위 장유샤 전 중앙군사위 부주석과 류전리 중앙군사위원 겸 참모장 등 최근 실각한 군 최고위급의 전인대 박탈 여부는 알려지지 않았다.
최근 중국은 군 내부 부패 척결을 강도 높게 추진해오고 있다. 최근 2년간 전인대 대표 자격을 박탈한 인원은 36명에 달한다. 이들 가운데 16명이 상장 급이었다. 이번 조치로 군과 무장경찰 소속 전인대 대표 수는 243명으로 줄었다.
전인대는 중국 내 31개 성·시·자치구와 인민해방군(무장경찰 포함), 홍콩·마카오 특별행정구 등 35개 선거 단위에서 간접 선거로 임기 5년의 인민대표 약 3000명이 선출된다.
