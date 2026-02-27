이앤지코리아·한국노화방지센터, 영묘사향 R&D 성과
이앤지코리아와 한국노화방지센터가 영묘사향의 정제 및 표준화 기술을 기반으로 차별화된 연구개발(R&D) 성과를 선보였다고 밝혔다. 이러한 R&D 성과는 이앤지코리아의 대표 영묘사향 브랜드인 진초영묘사향을 통해 실제 제품에 적용되고 있다고 회사 측은 설명했다.
영묘사향은 주로 에티오피아 현지에서 채취되며, 원료 특성상 페이스트 형태의 사향에는 다양한 불순물이 혼재되어 있는 경우가 많다. 특히 이러한 불순물을 완전히 제거하는 공정은 기술적으로 난도가 높아 업계 전반에서 해결이 쉽지 않은 과제로 여겨져 왔다.
이와 관련해 한국노화방지센터의 김신옥 센터장은 “영묘사향은 채취 단계부터 불순물 관리가 매우 중요한 원료로, 정제 기술의 수준에 따라 최종 제품의 완성도와 신뢰도가 크게 달라진다”고 전했다.
이앤지코리아 측에 따르면 이러한 시장 구조 속에서 원료 단계부터 차별화를 선택했다. 현지 원료 수입 시 엄격한 관능검사와 함께 영묘사향의 핵심 지표성분인 시벳톤(civetone)에 대한 정량 분석을 병행해, 일정 기준을 충족한 농장만을 선별해 거래하고 있다. 다만 고품질 원료를 지속적이고 안정적으로 확보하는 데에는 구조적인 한계가 있다.
이에 대해 이앤지코리아는 단순 수입 방식에서 나아가, 현지 농장 운영을 준비하며 영묘사향의 채취·보관·관리 전 과정을 세밀하게 관리하는 체계를 구축하고 있다.
황진식 연구부소장은 “관능검사와 지표성분 분석은 이후 모든 공정의 출발점”이라며 “이러한 기준이 실제 브랜드 제품에 일관되게 반영되는 것이 중요하다”고 밝혔다.
이앤지코리아의 기술 경쟁력은 한국노화방지센터와의 연구개발을 통해 더욱 구체화되고 있다. 영묘사향 제조 전반에 걸친 R&D 혁신을 통해, 기존 업계에서 기술적 한계로 여겨졌던 불순물 정제 문제를 해결할 수 있는 자체 공정 기술을 확보했다.
특히 영묘사향에 다량 함유된 스카톨(skatole) 성분은 특유의 강한 취를 유발하는 물질로 알려져 있다. 이앤지코리아와 한국노화방지센터는 이 스카톨 성분만을 선택적으로 저감 또는 제거할 수 있는 정밀 정제 기술을 개발해 적용하고 있다.
이앤지코리아와 한국노화방지센터가 보유한 불순물 정제 기술, 스카톨 저감 기술, 시벳톤 정량 시험 시스템은 단순한 제조 노하우를 넘어 영묘사향 산업 전반의 기준을 새롭게 정립하고 있다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
