이앤지코리아·한국노화방지센터, 영묘사향 R&D 성과

이앤지코리아와 한국노화방지센터가 영묘사향의 정제 및 표준화 기술을 기반으로 차별화된 연구개발

(R&D)

성과를 선보였다고 밝혔다

.

이러한

R&D

성과는 이앤지코리아의 대표 영묘사향 브랜드인 진초영묘사향을 통해 실제 제품에 적용되고 있다고 회사 측은 설명했다.

영묘사향은 주로 에티오피아 현지에서 채취되며

,

원료 특성상 페이스트 형태의 사향에는 다양한 불순물이 혼재되어 있는 경우가 많다

.

특히 이러한 불순물을 완전히 제거하는 공정은 기술적으로 난도가 높아 업계 전반에서 해결이 쉽지 않은 과제로 여겨져 왔다

.

이와 관련해 한국노화방지센터의 김신옥 센터장은

“

영묘사향은 채취 단계부터 불순물 관리가 매우 중요한 원료로

,

정제 기술의 수준에 따라 최종 제품의 완성도와 신뢰도가 크게 달라진다

”

고 전했다

.

이앤지코리아 측에 따르면 이러한 시장 구조 속에서 원료 단계부터 차별화를 선택했다

.

현지 원료 수입 시 엄격한 관능검사와 함께 영묘사향의 핵심 지표성분인 시벳톤

(civetone)

에 대한 정량 분석을 병행해

,

일정 기준을 충족한 농장만을 선별해 거래하고 있다

.

다만 고품질 원료를 지속적이고 안정적으로 확보하는 데에는 구조적인 한계가 있다

.

이에 대해 이앤지코리아는 단순 수입 방식에서 나아가

,

현지 농장 운영을 준비하며 영묘사향의 채취

·

보관

·

관리 전 과정을 세밀하게 관리하는 체계를 구축하고 있다

.

황진식 연구부소장은

“

관능검사와 지표성분 분석은 이후 모든 공정의 출발점

”

이라며

“

이러한 기준이 실제 브랜드 제품에 일관되게 반영되는 것이 중요하다

”

고 밝혔다

.

이앤지코리아의 기술 경쟁력은 한국노화방지센터와의 연구개발을 통해 더욱 구체화되고 있다

.

영묘사향 제조 전반에 걸친

R&D

혁신을 통해

,

기존 업계에서 기술적 한계로 여겨졌던 불순물 정제 문제를 해결할 수 있는 자체 공정 기술을 확보했다

.

특히 영묘사향에 다량 함유된 스카톨

(skatole)

성분은 특유의 강한 취를 유발하는 물질로 알려져 있다

.

이앤지코리아와 한국노화방지센터는 이 스카톨 성분만을 선택적으로 저감 또는 제거할 수 있는 정밀 정제 기술을 개발해 적용하고 있다

.

이앤지코리아와 한국노화방지센터가 보유한 불순물 정제 기술

,

스카톨 저감 기술

,

시벳톤 정량 시험 시스템은 단순한 제조 노하우를 넘어 영묘사향 산업 전반의 기준을 새롭게 정립하고 있다

.