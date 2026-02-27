버거 가격 줄줄이 올라…맘스터치 “버거·치킨 300~1000원 인상”
버거·치킨 브랜드 맘스터치가 다음 달 1일부터 43개 품목의 단품기준 가격을 평균 2.8% 인상한다.
27일 맘스터치에 따르면 단품 기준 싸이패티 버거류는 300원, 빅싸이순살치킨은 1000원, 탄산음료는 300원 오른다.
이에 따라 ‘싸이버거’ 단품은 4900원에서 5200원으로 오르고 ‘후라이드 빅싸이순살치킨’은 1만1900원에서 1만2900원으로 인상된다. ‘케이준떡강정’은 4300원에서 4400원으로, 탄산음료(R)는 1600원에서 1900원이 된다.
닭가슴살·불고기·비프패티 버거와 뼈치킨, 감자튀김·치즈볼 등 55개 품목은 가격을 유지한다.
이번 가격 인상은 2024년 10월 이후 1년 5개월만이다. 맘스터치 관게자는 “누적된 원재료비와 물류비 상승, 인건비 등 매장 운영 전반에 소요되는 제반 비용이 전방위적으로 올라 가맹점주들의 지속적인 가격 조정 요청이 있었다”며 “가맹점의 수익 보전과 실질적인 수익성 개선을 위한 불가피한 결정이었다”고 설명했다.
앞서 버거킹과 한국맥도날드도 올해 들어 가격을 인상했다. 버거킹은 지난 12일부터 버거와 감자튀김 등 가격을 100~200원 인상했다. 맥도날드는 햄버거와 음료 등 가격을 지난 20일부터 100~400원 올렸다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
