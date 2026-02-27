시사 전체기사

광양서 횡단보도 건너던 70대 여성 승용차 치어 숨져

입력:2026-02-27 10:37
공유하기
글자 크기 조정

광양서, A씨 교통사고 치사 혐의 입건

신호등 없는 교차로서 사고 발생


전남 광양의 한 횡단보도를 건너던 70대 여성을 승용차로 치어 숨지게 한 40대 운전자가 경찰에 입건됐다.

광양경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 A씨(40대)를 입건해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.

A씨는 전날 낮 12시19분쯤 광양시 광양읍 한 교차로에서 승용차를 몰다 횡단보도를 건너던 70대 여성 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 신호등이 없는 교차로에서 차량을 몰다 B씨를 친 것으로 확인됐다.

사고 당시 A씨는 무면허나 음주운전은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
민주당 최고위, 송영길 前대표 복당 의결
최고 49층 5893가구…은마아파트, 서울시 통합 심의 통과
“메모리가 부족하다” … 올해 스마트폰 출하량 13% 감소 전망
국민연금 지난해 수익률 18.8%…역대 최고
“버티는 건 자유지만, 더 큰 부담될 것” 이 대통령 SNS글
김범석, 개인정보 유출 “사과”… 첫 육성 입장 발표
‘어? DB 백업키가 같잖아’… 대만, 쿠팡 법적처분 예고
美 백악관 “어떤 전제 조건도 없이 김정은과 대화할 의향”
국민일보 신문구독