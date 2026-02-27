광양서 횡단보도 건너던 70대 여성 승용차 치어 숨져

광양서, A씨 교통사고 치사 혐의 입건



신호등 없는 교차로서 사고 발생



전남 광양의 한 횡단보도를 건너던 70대 여성을 승용차로 치어 숨지게 한 40대 운전자가 경찰에 입건됐다.



광양경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 A씨(40대)를 입건해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.



A씨는 전날 낮 12시19분쯤 광양시 광양읍 한 교차로에서 승용차를 몰다 횡단보도를 건너던 70대 여성 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받는다.



조사 결과 A씨는 신호등이 없는 교차로에서 차량을 몰다 B씨를 친 것으로 확인됐다.



사고 당시 A씨는 무면허나 음주운전은 아닌 것으로 파악됐다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.



광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



