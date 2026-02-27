씨오케이컴퍼니 ‘행복더함 사회공헌’ 행안부 장관상 수상

씨오케이컴퍼니 조태희 대표이사

건강기능식품 브랜드 ‘나우케어’를 운영하는 주식회사 씨오케이컴퍼니가 ‘2026 행복더함 사회공헌 캠페인’에서 국민생활안전공헌 부문 행정안전부 장관상을 수상했다.

씨오케이컴퍼니는 “진심으로 세상을 더 건강하게”라는 미션 아래, 제품을 넘어 국민의 일상 안전에 기여하는 활동을 이어오고 있다. 이번 수상은 2025년 식품의약품안전처장상 수상에 이은 2년 연속 정부 포상으로, 기업 철학에 기반한 공익적 가치 실현이 공공 영역에서도 의미 있게 평가받았다는 점에서 의미가 크다.

올해로 설립 10주년을 맞은 씨오케이컴퍼니는 2021년 코로나19 팬데믹 당시 손소독제 기부를 통해 취약계층의 감염 예방을 지원했으며, 2025년에는 한국심장재단을 통해 심장병 환자 수술비 1000만원을 전달했다.

이와 함께 콜레스타(콜레스테롤), 관절스타(관절·연골), 혈압스타(혈압), 오메가스타(오메가3), 비전스타(눈 건강) 등 중장년층의 주요 건강 고민을 고려한 제품을 선보이고 있으며, 임직원 헌혈과 스포츠 대회 후원 등 생활 속 건강과 안전을 위한 활동을 지속하고 있다.

조태희 대표이사는 “나우케어가 성장하고 책임감이 커지는만큼, 세상에 도움되는 역할을 해내겠다는 마음으로 전체 임직원이 일하고 있다”며, “앞으로도 브랜드 철학과 국민생활안전에 기여하며, 고객과 국민 모두가 믿을 수 있는 헬스케어 기업이 되겠다”고 밝혔다.