고흥군, 대학생 등록금 지원한다…1인당 200만원 지급
공영민 군수 “글로벌 인재 양성 위한 맞춤 지원 강화”
우주항공·스마트팜 유학 경비 지원 신규 도입 눈길
특기 학생 및 초등 원어민 회화 프로그램 함께 운영
전남 고흥군교육발전위원회(이사장 공영민 고흥군수)는 고흥군청 흥양홀에서 2026년 대의원 총회를 개최하고, ‘고흥군 대학생 등록금 지원사업’을 비롯한 2026년도 교육 지원사업을 확정했다고 27일 밝혔다.
전날 열린 총회에서는 2025년도 교육 지원사업 결산 보고와 함께 2026년도 사업계획이 심의·의결됐다. 신규 임원 선출과 정관변경 등 위원회 운영의 주요 안건도 함께 논의됐으며, 상정된 4개 안건 모두 원안대로 가결됐다.
2026년에는 지역 학생들의 교육복지 확대에 중점을 두고 다양한 지원사업이 추진된다. 특히 ‘고흥군 대학생 등록금 지원사업’이 새롭게 시행돼, 지역 출신 대학생들에게 1인당 200만원 한도 내에서 본인 부담 등록금을 지원한다.
또한 기초생활수급자와 차상위 계층 대학생에게는 학기당 50만 원의 생활비를 지원하는 ‘저소득 대학생 생활안정장학금 지원사업’도 마련됐다.
고흥 미래산업을 이끌 글로벌 인재 양성을 위해, 우주항공 및 스마트팜 분야 대학원생을 대상으로 해외 유학 경비를 지원하는 ‘미래인재 해외유학 지원사업’도 신규로 추진된다.
이와 함께 예술·기능 분야 특기 학생에게 장학금을 지원하고, 초등학교 1~3학년을 대상으로 원어민 영어회화 프로그램을 운영하는 등 교육격차 해소와 기초 영어 능력 향상을 위한 다양한 사업도 진행될 예정이다.
공영민(사진) 이사장은 “학생들이 학비 부담 없이 학업에 전념해 고흥군의 미래를 책임질 핵심 인재로 성장할 수 있도록, 대학생 등록금 지원 등 실질적인 도움이 되는 교육 지원사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
고흥군교육발전위원회는 5월 ‘2026년도 1학기 고흥군 대학생 등록금 지원사업’을 공고할 계획이다. 등록금은 신청서 접수 및 학자금 중복 지원여부 심사를 거쳐 7월 중 지급될 예정이다. 지원 자격과 필요서류 등 자세한 사항은 3월 중 군 홈페이지 공지사항을 통해 안내된다.
고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
