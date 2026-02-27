전남도, 여수 금오도 지방도 정비공사 착공…백리섬섬길 연결
2026여수세계섬박람회 성공 개최·섬 주민 교통기본권 강화
해상교량·국도 승격 등 3단계 추진
전남도는 여수 금오도에서 2026여수세계섬박람회 성공 개최와 섬 주민 교통 기본권 강화를 위한 지방도 정비공사 착공식을 개최하고, 단계별 정비사업을 본격적으로 추진한다고 27일 밝혔다.
전날 가진 착공식에는 김영록 전남도지사, 정기명 여수시장, 지역 주민 등 500여명이 참석했다.
전남도와 여수시는 그동안 사업의 안정적 추진을 위해 재정 분담과 단계적 추진 방안을 협의해 왔다. 2023년 행정안전부 타당성조사와 투자심사를 시작으로 행정절차를 병행하며 사업 기반을 마련했다.
이번 정비사업은 2026여수세계섬박람회 개최와 더불어 섬 주민들의 이동권 보장이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하기 위한 것이다.
사업은 총 3단계로 추진된다. 1단계는 2026여수세계섬박람회(9월 5일부터 11월 14일까지) 개최 이전에 기존 도로의 노후 포장을 우선 정비해 통행 안전성과 이용 편의를 높이는 것이다.
2단계는 현재 설계 중인 금오도~대두라도~월호도를 연결하는 총연장 3.42㎞ 해상교량 건설로, 사업비 2367억원을 투입해 2027년 착공, 2033년 준공을 목표로 하고 있다.
3단계는 돌산에서 금오도 인근 섬인 연도까지(31.5㎞) 이어지는 지방도 863호선의 국도 승격 추진이다. 이 과정에서 재정 부담 완화를 위해 안도~연도 구간(6.95㎞)은 국비로 건설되도록 해 전 구간 연결 완성을 최종 목표로 한다.
운영 방식은 단계별로 기존 도로 정비, 해상교량 건설, 국도 승격 추진 등으로 구분된다. 이용 방법은 도로 및 교량이 완공되면 섬 주민과 방문객 모두가 보다 안전하고 편리하게 섬을 오갈 수 있게 된다.
특히 전국 최초 관광도로로 지정된 ‘백리섬섬길’은 여수 돌산에서 고흥 영남까지 총 11개 교량으로 섬을 잇는 해상 연결망으로, 여기에 해상교량 2개가 추가로 연결되면 금오도까지 이어지게 된다.
백리섬섬길이 금오도까지 연장될 경우 비렁길의 비경 접근성이 개선되고, 남해안 관광 동선이 하나로 연결돼 체류시간 증가와 지역 소비 확대로 이어질 것으로 기대된다.
전남도 관계자는 “섬 주민 이동권을 실질적으로 개선하고 대규모 국제행사 지원과 남해안 관광 연계 기반을 함께 구축하는 사업”이라며 “관계기관과 긴밀히 협력해 단계별 사업을 차질없이 추진하겠다”고 말했다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
