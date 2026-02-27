[속보]경찰, ‘13가지 의혹’ 김병기 의원 하루 만에 재소환
뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 27일 경찰에 연이틀 출석했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원에 대한 2차 피의자 조사를 진행 중이다.
전날 오후 11시 30분쯤 귀가한 뒤 10시간여 만의 재출석이다.
오전 9시 55분쯤 마포청사에 도착한 김 의원은 “계속 성실히 조사받겠고, 조사가 끝난 다음 기회가 되면 따로 말씀드릴 자리를 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.
김 의원은 차남의 숭실대학교 편법 편입을 주도하고 빗썸 취업을 청탁한 뒤 빗썸에 유리한 의정활동을 한 의혹을 받는다.
배우자의 법인카드 유용 관련 경찰 수사를 무마하거나 총선을 앞두고 전 동작구의원들에 불법 자금을 받은 혐의, 자신의 의혹을 폭로한 전직 보좌관들의 직장인 쿠팡에 인사 불이익을 요구한 혐의 등도 받는다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
