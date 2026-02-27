경찰, 장애인 성폭행 혐의 색동원 시설장 구속 송치
인천 강화군 중증 장애인 거주시설인 색동원을 운영하며 입소 장애인들을 성폭행했다는 혐의를 받는 전 시설장 김모씨가 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청 색동원 특별수사단은 27일 성폭력 처벌법·장애인복지법 위반 혐의를 받는 색동원 전 시설장 김씨를 서울중앙지검에 구속 송치했다고 밝혔다. 앞서 김씨는 지난 19일 성폭력 처벌법과 장애인복지법 위반 혐의로 구속됐다.
경찰은 장애인복지법 위반(폭행) 혐의로 불구속 수사 중인 색동원 전 교사 2명에 대해선 수사를 마무리하는 대로 발생지 관할인 인천경찰청으로 이송할 예정이다.
이와 별개로 경찰은 색동원에 거주했던 중증장애인 67명에 대해 추가로 입건 전 조사(내사)에 착수했다.
경찰은 2008년 색동원 개소 이후 입소했던 87명을 전수조사하는 과정에서 폭행·감금 등 피해를 입은 것으로 보이는 8명을 추가로 확인해 조사하고 있다. 현재까지 확인된 피해자는 총 14명이다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
