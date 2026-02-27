인구보건복지협회 16대 회장에 김경선 전 여성가족부 차관
여성 최초 노동부 기조실장
“AI 대변혁에 전략적 대응”
인구보건복지협회 제16대 회장으로 김경선 전 여성가족부 차관이 선출됐다.
협회는 26일 제72차 임시총회를 열고 김경선 신임 회장이 선출됐다고 밝혔다.
행정 고시 35회로 공직에 입문한 김 회장은 고용노동부에 30년간 근무하면서 여성 최초로 기획조정실장을 거쳤으며, 여가부 차관을 역임했다.
공직 재직 시 배우자출산휴가제, 육아기근로시간단축제, 가족간호휴직제를 최초로 도입하는 등 현행 일가정양립제도의 토대를 쌓았다는 평가를 받는다.
여가부 차관 재직 시에는 아이돌보미 제도 개선, 한부모가족 지원 확대 등 출산, 육아 지원 정책 확산에 기여하는 등 인구 분야 전문가로서 활동했다.
김 회장은 “우리 사회가 초저출생사회에 접어들고 합계출산율이 1명 이하로 낮아졌으나 최근 다소 반등하는 모습을 보이고 있다”며 “이런 중요한 시점에 오랜 역사를 가진 인구보건복지협회장을 맡게 돼 큰 책임감을 느낀다”고 소감을 밝혔다.
그는 “AI로 인한 산업사회의 대변혁은 우리 인구문제에도 많은 영향을 미치고 있다”며 “이에 전략적으로 대응해 결혼과 출산, 육아가 행복한 선택이 되는 사회를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
김 회장의 임기는 3년이며 취임식은 내달 6일 협회 대강당에서 개최될 예정이다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
