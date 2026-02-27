화순전남대병원, 체외진단의료기기와 협약 체결…산업화 협력 강화

신명근 센터장 “산업계 연결해 연구개발 경쟁력 강화”



기술 교류·임상시험 지원, 연구과제도 공동 수행 약속



전주기 지원으로 체외진단의료기기 고도화 추진

신명근 화순전남대학교병원 첨단정밀의료산업화지원센터장(왼쪽에서 세 번째)과 최의열 한국체외진단의료기기협회장(오른쪽에서 세 번째)이 협약서에 서명하고 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 화순전대병원 제공

화순전남대학교병원 첨단정밀의료산업화지원센터가 한국체외진단의료기기협회와 체외진단의료기기 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결했다.



양 기관은 최근 협약을 맺고 체외진단의료기기 분야 공동사업 발굴과 연구개발 협력을 본격화하기로 했다. 산업 경쟁력 강화를 위한 기술 교류와 연구과제 공동 수행, 비임상·임상시험 지원 프로그램 운영 등이 협력 범위에 포함된다.



이번 협약은 체외진단의료기기 개발 초기 단계부터 임상 적용까지 이어지는 전주기 지원 체계를 구축하는 데 초점이 맞춰졌다. 병원의 임상 인프라와 협회의 산업 네트워크를 연계해 연구 성과의 사업화 가능성을 높이겠다는 구상이다.



신명근 첨단정밀의료산업화지원센터장은 27일 “임상 현장과 산업계를 연결하는 협력 모델을 통해 연구개발 경쟁력을 높이고, 체외진단의료기기 산업의 성장 기반을 확대하겠다”고 말했다.



화순=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



