[속보] 국민연금 지난해 수익률 18.8%…역대 최고
국민연금이 지난 한 해 동안 231조를 벌어들이며 전체 수익률 18%를 넘겨 역대 최고 성과를 기록했다.
국민연금공단 기금운용본부는 지난해 기금 전체 수익률 18.82%를 잠정 기록했다고 27일 밝혔다.
2025년 운용수익금은 231조6000억원으로, 이는 연간 연금지급액 약 49조7000억원의 4.7배 수준이다.
기금 적립금은 1458조원으로 집계됐다. 기금이 설치된 1988년 이후 누적 연평균 수익률은 8.04%를 기록했다.
자산군별 수익률을 살펴보면 국내주식 82.44%를 기록하며 전체 수익률을 견인했다. 해외주식 19.74%, 국내채권 0.84%, 해외채권 3.77%, 대체투자 8.03%를 각각 기록했다.
해외 주요 연기금과 비교해도 높은 성과다. 일본 공적연금(GPIF)은 12.3%, 노르웨이 국부펀드(GPFG)는 15.1%, 네덜란드 ABP는 -1.6%, 캐나다 CPPIB는 7.7%를 기록했다.
김성주 국민연금 이사장은 “국민연금이 지난해 전 세계 연기금 가운데서도 최고 수준의 성과를 기록한 것은 장기 관점의 리스크 관리와 자산배분 다변화, 성과보상체계 개선 등 운용 인프라를 지속적으로 강화해 온 결과”라며 “특히 국내 증시 상승의 효과가 컸다”고 말했다.
김 이사장은 “기금 규모 확대에 맞춰 운용 역량을 더욱 강화하고 유연한 자산배분과 투자전략, 지역 다변화를 통해 장기적이고 안정적인 수익 제고에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.
