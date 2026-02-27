‘직원 혹사’ 논란 유튜버, 3개월 만에 복귀…“스스로 돌아봤다”
‘6평 지하 사무실’ 논란에 휩싸였던 유튜버 원지가 활동을 재개했다. 활동을 중단한 지 약 3개월 만이다.
원지는 26일 자신의 유튜브 채널 ‘원지의 하루’에 ‘네팔에 온 이유’라는 제목의 영상을 올리고 복귀를 알렸다.
원지는 “그동안 스스로를 돌아보는 시간을 보내고 다시 여행길에 오르기 시작했다”며 “앞으로도 즐거운 여행 영상으로 찾아뵙겠다”고 활동 재개를 예고했다.
원지는 ENA 여행 예능물 ‘지구마불 세계여행’에 출연하면서 대중적으로 이름을 알렸다. 그러나 지난해 11월 유튜브 채널에 ‘6평 사무실 구함’이라는 제목의 영상을 업로드한 후 여론의 뭇매를 맞았다. 지하 2층, 약 6평 규모의 창문 없는 공간에서 직원 3~4명이 근무하는 장면이 담겨서다.
논란이 계속되자 원지는 문제의 영상을 비공개 처리한 뒤 사과문을 올렸다. 그는 “첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족했다”며 “건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이뤄지도록 설계돼 있다고 들었다. 때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단해 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 됐다”고 해명했다.
하지만 누리꾼은 직원 사무실은 열악한 환경이지만, 원지의 개인 사무실은 한남동 뷰 좋은 곳에 있다는 사실을 지적하기도 했다.
