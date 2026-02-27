정연두 북핵대표 “美, 북한과 전제 조건 없는 대화에 열려 있어”

한국 정부의 북핵 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장이 26일(현지시간) 워싱턴DC의 주미대사관에서 한국 특파원단과 간담회를 하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

구체적으로 북한의 제9차 당 대회 결과 등 최근 한반도 정세에 대한 의견을 교환하고 한·미정상회담 공동 설명자료에 기초해 한반도 관련 현안에 대해서도 폭넓게 논의했다”고 덧붙였다. 이어