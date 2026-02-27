정연두 북핵대표 “美, 북한과 전제 조건 없는 대화에 열려 있어”
한국 정부의 북핵 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 26일(현지시간) “미국이 북한과 전제 조건 없는 대화에 열린 입장에 변함이 없음을 확인했다”고 밝혔다. 앞서 이날 오전 백악관이 북한과의 대화를 강조한 입장을 다시 확인한 것이다.
정 본부장은 이날 워싱턴DC의 주미대사관에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 이같이 말하며 “우리 측은 (전날) 북한의 메시지가 우리의 예측 범위 내에 있었던 만큼 페이스메이커로서 북미 대화 조기 성사를 계속 지원하고 남북 간 긴장 완화 및 신뢰 구축을 위한 노력도 장기적 시각을 갖고 지속 추진해 나갈 예정이라고 (미국 측에) 설명했다”고 밝혔다. 전날 김정은 북한 국무위원장은 미국이 북한 적대 정책을 포기할 경우 미국과의 대화에 열려있다는 취지의 입장을 공개했다.
정 본부장은 이번 방문 기관 앨리슨 후커 정무차관, 토마스 디나노 군비통제·국제안보 담당 차관, 마이클 디솜브레 동아태 차관보 등을 만났다며 “구체적으로 북한의 제9차 당 대회 결과 등 최근 한반도 정세에 대한 의견을 교환하고 한·미정상회담 공동 설명자료에 기초해 한반도 관련 현안에 대해서도 폭넓게 논의했다”고 덧붙였다. 이어 “한·미 양국은 앞으로도 각급에서 수시로 소통하며 공조를 긴밀히 유지하기로 했다”고 전했다.
미국의 북한과의 대화를 강조했지만 구체적인 움직임은 아직 없는 것으로 알려졌다. 정부 고위 당국자는 이날 “(북미 간의) 실무접촉 같은 새로운 뉴스는 없다”고 밝혔다. 그러면서 “미국은 대화에 열려 있다는 입장을 유지하는 것이지 그것을 위해서 무엇을 해야 되겠다는 수준까지는 지금 아직 준비가 안 된 것 같다”고 설명했다.
이 당국자는 또한 후커 차관이 “한반도 이슈의 전문가라는 차원에서 (북한 문제에) 많은 관여를 하고 있다는 점을 확인했다”면서도 “구체적으로 뭐가 있다기보다는 북한과의 대화에 열려 있다는 기본 입장 아래에서 어떤 상황이 오든지 한미 간에 긴밀히 공조하겠다는 입장이라는 인상을 분명히 받았다”고 말했다.
앞서 백악관 당국자는 전날 공개된 김 위원장의 조건부 북·미관계 개선 의향 발언에 대한 국민일보 서면 질의에 “북한에 대한 미국의 정책은 변하지 않았다”면서도 조건 없는 대화 의지를 강조했다. 북한의 완전한 비핵화를 추구한다는 트럼프 행정부의 기본 원칙을 유지하면서도 대화 가능성은 열어둔 것으로 해석된다.
이 당국자는 “(도널드) 트럼프 대통령은 첫 임기 동안 김정은 위원장과 세 차례 역사적인 정상회담을 개최해 한반도의 안정을 가져왔다”고도 설명했다.
