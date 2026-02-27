[속보] ‘유출 파문’ 쿠팡 4분기 영업이익 97%나 감소

쿠팡Inc가 지난해 4분기 12조8000억원대 매출을 기록하며 전년 동기 대비 11% 성장했다. 같은 기간 영업이익은 그러나 무려 97%나 감소했다.
쿠팡Inc가 27일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 4분기 및 연간 연결실적 보고서에 따르면 지난해 4분기 매출은 12조8103억원(88억3500만 달러·분기 평균 환율 1449.96원)으로 전년 동기 79억6500만 달러 대비 11% 늘어났다.
4분기 영업이익은 115억원(800만 달러)로 전년 동기 4353억원(3억1200만 달러) 대비 97% 감소하며 영업이익률 0.09%를 기록했다.
4분기 당기순손실은 377억원(2600만 달러)으로 전년 동기 1827억원(1억3100만 달러) 대비 적자 전환했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
