BTS 정국 라방서 손가락 욕설… “하고 싶은 대로 살겠다”

방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 새벽 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하다 손가락 욕설을 해 논란에 휩싸였다.
정국은 26일 이날 새벽 팬소통 플랫폼 위버스를 통해 1시간30분가량 생방송을 진행했다. 방송에서 정국은 친형, 지인 등과 술을 마시고 노래를 부르는 등 평소보다 편한 모습이었다.
정국은 “나도 사람인데, 편하게 하겠다. 얘들이 눈치를 보고 있는 것 같은데… 난 그냥 하고 싶은 대로 살겠다”고 말했다.
그러면서 과거 흡연을 했지만 이제는 끊었다고 털어놓은 뒤 “내일 되면 멤버들이 이야기하고 회사에서 이야기를 하겠지”라고 언급하기도 했다. 이어 “나는 그냥 솔직하고 싶은 사람이고, 잘못한 게 있으면 인정하고 싶은 사람”이라고 강조했다.
정국은 방송 중 지인을 향해 손가락 욕을 하거나 카메라를 향해 영어 욕설을 내뱉기도 했다.
해당 영상이 온라인상에 확산하면서 다양한 반응이 나왔다. “정국의 솔직하고 인간적인 모습이었다. 정국이 좋은 사람이라는 사실은 모두 안다”는 응원글이 많았지만 “욕설을 한 건 아쉽다”는 의견도 있었다.
팬들은 특히 최근 열애설 등에 휩싸였던 정국이 방탄소년단 컴백 완전체 앨범을 준비하면서 스트레스를 받은 게 아니냐며 걱정했다.
정국은 라이브 종료 후 위버스에 “앨범이 진짜 얼마 안 남았다. 조금만 더 기다려 달라. 컴백하면 진짜 열심히 하겠다. 사랑한다”는 글을 올렸다.
방탄소년단은 오는 3월20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발매한다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
