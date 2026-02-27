시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 27일)

입력:2026-02-27 05:31
공유하기
글자 크기 조정

2월 27일 금요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 5.0도, 인천 4.0도, 수원 4.0도, 춘천 2.0도, 강릉 4.0도, 청주 4.0도, 대전 4.0도, 전주 6.0도, 광주 6.0도, 대구 7.0도, 부산 9.0도, 제주 10.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 15.0도, 인천 14.0도, 수원 14.0도, 춘천 13.0도, 강릉 7.0도, 청주 12.0도, 대전 12.0도, 전주 14.0도, 광주 15.0도, 대구 11.0도, 부산 12.0도, 제주 12.0도로 예상됩니다.

일부 지방에 강풍특보가 발효중입니다. 시설물 관리에 주의해야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘이 대통령 경제 멘토’ 이한주, 1억8000만원 상당 농지 보유
“여권 재발급 서두르세요”…3월부터 수수료 얼마 오르길래
3개월 아기가 어떻게 떡국을…네티즌 신고로 친모 입건
[단독] 與, 다음주 조희대 탄핵안 발의 예정… “법왜곡죄 타깃” 분석도
[단독] 결국 꺾인 강남·용산 집값, 노도강·금관구로 급매 확산
“사람인 줄 알았는데”… 홈쇼핑 생방송 벽 허문 AI 모델
예쁘니까 무죄?…‘모텔살인’ 유족 측 “2차가해 중단하라”
‘13개 의혹’ 김병기 첫 소환… 경찰, 차남 편입·취업 청탁부터 추궁
국민일보 신문구독