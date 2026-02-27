美 백악관 “어떤 전제 조건도 없이 김정은과 대화할 의향”

미국 백악관 전경. 연합뉴스

이에 따라 다음 달 말부터 4월 초 사이에 예정된 트럼프 대통령의 중국 방문 계기에 북·미 정상 간의 회동이 전격적으로 이뤄질 가능성도 있다는 관측이 나온다.