美 백악관 “어떤 전제 조건도 없이 김정은과 대화할 의향”
미국 백악관은 26일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장의 북·미 대화 의향과 관련해 “어떤 전제 조건도 없이 김정은 위원장과 대화할 의향이 있다”고 말했다.
백악관 당국자는 전날 공개된 김 위원장의 조건부 북·미관계 개선 의향 발언에 대한 국민일보 서면 질의에 “북한에 대한 미국의 정책은 변하지 않았다”면서도 조건 없는 대화 의지를 강조했다. 북한의 완전한 비핵화를 추구한다는 트럼프 행정부의 기본 원칙을 유지하면서도 대화 가능성은 열어둔 것으로 해석된다.
이 당국자는 “(도널드) 트럼프 대통령은 첫 임기 동안 김정은 위원장과 세 차례 역사적인 정상회담을 개최해 한반도의 안정을 가져왔다”고도 설명했다.
전날 공개된 북한의 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김 위원장은 미국이 북한의 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 좋게 지낼 수 있다는 취지의 언급을 했다.
이에 따라 다음 달 말부터 4월 초 사이에 예정된 트럼프 대통령의 중국 방문 계기에 북·미 정상 간의 회동이 전격적으로 이뤄질 가능성도 있다는 관측이 나온다.
