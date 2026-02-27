장제환“ 도시 리셋해 자족도시 완성” 고양시장 출마 선언

장제환 고양시장 예비후보가 26일 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 고양시장 출마를 공식 선언하고 있다. 장제환 후보 캠프 제공

이날 장 예비후보 지원에 나선 김성회 국회의원은 “현재 고양시민들이 일자리를 찾아 서울로 떠나야 하는 현실이 교통과 역사 문제 등 모든 불편의 근본 원인”이라며 “고양 내에 양질의 일자리를 창출해 도시를 재구조화할 적임자는 고양을 가장 잘 아는 도시 전문가 장제환 예비후보”라고 지지를 호소했다.

한편, 장 예비후보는 3월 2일 킨텍스 제2전시장 컨퍼런스룸에서 정책발표회를 열고 자신의 구상을 실현할 세부 실행 계획을 시민에게 공개할 예정이다.