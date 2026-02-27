장제환“ 도시 리셋해 자족도시 완성” 고양시장 출마 선언
장제환 더불어민주당 고양시장 예비후보가 26일 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 도시공학적 전문성을 바탕으로 고양시를 생산과 수출이 중심이 되는 자족도시로 완전히 리셋하겠다며 출마를 공식 선언했다.
도시공학 박사인 장 예비후보는 이날 회견을 통해 “위대한 도시는 우연히 만들어지는 것이 아니라 설계자의 확고한 철학 위에서 세워진다”고 전제하며, 현재 고양시가 안고 있는 구조적 한계를 강하게 지적했다.
그는 지금의 고양시를 분절된 생활권과 정체된 상권, 주거 중심의 도시 구조, 그리고 서울 의존형 교통 체계로 인해 생산 기반이 부재한 ‘소비 도시’로 진단하고, 이러한 정체를 끊어내기 위한 전면적인 도시 재설계가 시급함을 강조했다.
구체적인 도시 재건 계획으로 장 예비후보는 1기 신도시 재건축을 기반으로 한 도시 운영체제의 전면 교체를 제안했다. 특히 대곡신도시를 중심으로 주거 기능을 배제한 ‘순수 업무복합단지’를 구축해 고양시의 동서남북을 유기적으로 연결하는 미래형 스카이라인을 완성하겠다는 청사진을 제시했다.
또한 도시의 산업적 전환을 위해 고양을 K-컬처 생산 도시, 글로벌 방산 계약 플랫폼 도시, AI 기반 스마트 도시로 육성하겠다는 구상을 밝혔다.
여기에 365일 공연과 축제가 끊이지 않는 문화·스포츠 산업 도시로의 전환을 더해 시민의 삶의 질과 경제적 풍요를 동시에 잡겠다는 전략이다.
특히 교육 분야 공약으로 내세운 ‘고양시립대학’ 설립은 AI, 로봇, e-스포츠 등 미래 산업 인재를 지역 내에서 양성하고, 지역 산업체와 연계한 현장 실습 시스템을 통해 취업과 창업이 선순환되는 교육 생태계를 구축하는 데 방점을 두고 있다.
경선 경쟁력에 대한 질문에 장 예비후보는 “신도시 조성 40여년이 지난 지금, 도시 전체를 재구성하는 수준의 재설계가 필요하다”며 “직주근접 자족도시로의 전환을 이끌 적임자”라고 자신감을 보였다. 본선 경쟁력에 대해서도 “경선에서 더불어민주당 후보로 선출돼 압도적 승리로 보답하겠다”고 말했다.
이날 장 예비후보 지원에 나선 김성회 국회의원은 “현재 고양시민들이 일자리를 찾아 서울로 떠나야 하는 현실이 교통과 역사 문제 등 모든 불편의 근본 원인”이라며 “고양 내에 양질의 일자리를 창출해 도시를 재구조화할 적임자는 고양을 가장 잘 아는 도시 전문가 장제환 예비후보”라고 지지를 호소했다.
한편, 장 예비후보는 3월 2일 킨텍스 제2전시장 컨퍼런스룸에서 정책발표회를 열고 자신의 구상을 실현할 세부 실행 계획을 시민에게 공개할 예정이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
