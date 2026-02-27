퓌, 3월 올영세일 맞아 립 3종 출시
제형·컬러 스펙트럼 확장
메이크업 브랜드 퓌(fwee)가 3월 올리브영 세일(이하 올영세일) 기간을 맞아 신제품 립 3종을 동시 출시하며 ‘립 페스티벌’을 진행한다. 이번 행사에서는 지난 2월 한정판으로 선보였던 컬러 립밤의 정식 출시와 더불어, 글로벌 시장에서 검증된 베스트셀러 라인업을 한자리에서 선보인다.
이번에 출시되는 제품은 ‘스무디 틴티드 립밤’ ‘3D 볼류밍 글로스 콜라에디션’ ‘로즈 옵세션 틴트’ 등 총 3종이다. 퓌는 각기 다른 제형과 컬러 스펙트럼을 앞세워 3월 올영세일을 기다려온 소비자들을 공략할 계획이다.
‘스무디 틴티드 립밤’은 지난 2월 캐릭터 콜라보레이션 에디션을 통해 일부 컬러를 선공개하며 큰 기대를 모았던 제품이다. 총 17가지 컬러로 구성됐으며, 건강한 광택을 더하는 글로우 제형부터 부드럽게 스며드는 블러 제형까지 취향에 따라 선택할 수 있다. 특히 선공개 당시 아이돌이 사용한 것으로 알려진 ‘망고피치 블렌드’와 ‘초콜릿 헤이즐넛’은 올리브영 한정 컬러로 만나볼 수 있다.
미국 최대 뷰티 멀티숍 얼타뷰티(ULTA Beauty) 온라인몰에서 품절 대란을 일으켰던 ‘3D 볼류밍 글로스 콜라에디션’도 국내 정식 출시된다. 앞서 진행된 국내 공식몰 타임딜에서도 오픈 5분 만에 전량 품절을 기록한 바 있는 이 제품은, 기존 3D 볼류밍 글로스의 입체적인 광택에 트렌디한 컬러감을 더한 것이 특징이다.
동남아 시장을 휩쓴 ‘로즈 옵세션 틴트’ 역시 국내 소비자들의 지속적인 요청에 힘입어 이번 올영세일을 통해 정식 런칭된다. 이 제품은 글로벌 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)에서 대만, 태국, 베트남 등 3개국 뷰티 카테고리 1위를 기록한 바 있다. 웜톤과 쿨톤을 아우르는 18가지 로즈 컬러로 구성됐으며 글로우와 매트 두 가지 제형으로 출시된다.
퓌 관계자는 “글로벌 시장에서 큰 반응을 얻은 라인업을 국내 소비자들에게 합리적인 혜택으로 선보이고자 3월 올영세일에 맞춰 집중 런칭하게 됐다”며 “앞으로도 소비자 니즈를 반영해 립 라인업을 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 한편, 퓌의 신규 립 3종은 3월부터 올리브영 온라인몰과 주요 오프라인 매장에서 확인할 수 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사