주종섭 전남도의원, 여수시장 출마 선언…“첨단경제도시 만들 것”

여수경제 살리기 운동본부 결성



“시민과 함께 지속성장하는 경제도시 여수 도약”



주종섭(사진) 전남도의원이 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선 9대 여수시장 출마를 공식 선언했다.



주 의원은 지난 24일 출마선언문을 통해 여수가 산업구조 위기, 고용위기, 관광 침체, 수산해양산업의 어려움, 인구감소 등 복합적 위기에 직면해 있다고 진단하며, “지금이야말로 여수 경제를 살릴 실천적이고 현장감 있는 변화가 필요하다”고 강조했다.



주 의원은 여수국가산단의 구조적 위기와 지역경제 침체를 언급하며 “기업과 노동자, 시민사회가 함께하는 공동체의 힘으로 여수경제를 반드시 살려내겠다”고 밝혔다. 이를 위해 ‘여수경제살리기 운동본부’ 결성을 제안하며 범시민적 역량 결집에 나서겠다는 의지를 드러냈다.



그는 여수의 미래 비전으로 ‘시민과 함께 지속성장하는 첨단경제도시 여수’를 제시했다. 이를 실현하기 위한 핵심 가치로 ▲시민주권 강화 ▲산업혁신 ▲AI·RE100 기반 지속가능 전환 ▲경제·일자리 중심 성장동력 확보 ▲포용사회 구현 ▲기본사회 가치 확립을 꼽았다.



또 첨단산업 생태계 조성, 에너지 자족도시 구현, 글로벌 해양관광도시 도약, 여수형 뉴딜을 통한 일자리 1만개 창출, 인권·가족·평화 친화도시 조성, 산업단지 다각화와 고용 활성화, 청년 및 중장년 창업·재취업 지원, 전남·광주 통합에 대비한 중앙공공기관 유치 및 도시기반 확충, 교육·역사·문화도시 가치 확대, 첨단 미래형 스마트도시 구현 등 10대 핵심공약도 공개했다.



주 의원은 “IMF 경제위기를 극복했던 민주적 리더십이 지금의 여수에도 필요하다”며 “김대중 대통령이 민주주의와 경제발전을 동시에 이뤄냈듯, 여수 역시 민주적 협력과 혁신을 통해 새로운 성장판을 열어야 한다”고 밝혔다.



이어 “여수는 주민주도로 삼려통합을 이뤄냈고, 2012년 세계박람회를 성공적으로 개최한 저력이 있다”며 “시민 공동체의 힘을 다시 모은다면 어떤 위기도 극복할 수 있다”고 강조했다.



주종섭 의원은 제7대 여수시의회 경제건설위원장과 제8대 전남도의원으로 활동하며 산업위기 대응, 사회적경제 활성화, 노동·인권 보호, 정의로운 전환 정책 등을 추진해 왔다.



또한 여수산단 위기 대응을 위한 토론회와 간담회, 정부 부처 협의 등 현장 중심의 활동을 이어왔으며, 사회학 박사로서 대학에서 교수로 활동하는 등 현장성과 전문성, 정책적 역량을 고루 갖춘 준비된 후보임을 강조했다.



주 의원은 “미래의 여수가 세계적인 도시로 도약하는 꿈을 현실로 만들겠다”며 “시민과 함께 여수경제를 살리고 지속성장의 도시로 여수를 만들어 가겠다”고 포부를 밝혔다.



여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



