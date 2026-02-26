GS칼텍스, 여수 청소년 꿈·미래 지원…교육지원사업 확대

소액기부 1000원의 행복과 연계해 인재 발굴·장기적 육성



지역 취약 청소년 대상 ‘에너지드림’ 진로 지원

GS칼텍스는 26일 여수공장에서 “에너지드림” 전달식을 진행했다. GS칼텍스 제공

GS칼텍스 여수공장이 지역사회 청소년들의 꿈과 미래를 지원하기 위한 교육지원사업을 본격적으로 확대한다.



26일 여수공장 본관 에너지플러스홀에서는 지역 취약계층 청소년 진로 지원 사업인 ‘에너지드림’ 전달식이 열렸다.



이날 행사에는 에너지드림 대상 학생과 보호자, 미평종합사회복지관 관계자 등이 참석해 사업 소개와 에너지키트 전달식이 차례로 진행됐다.



‘에너지드림’은 GS칼텍스의 사회공헌 프로그램인 <소액기부 WEEK ‘1000원의 행복’>과 전략적으로 연계된 사회적 가치 창출 사업이다.



기존 ‘1000원의 행복’ 지원을 받은 대상자 중에서 지역사회 내 성장의 롤모델이 될 수 있는 인재를 발굴해, 단순한 일회성 금전 지원을 넘어 장기적으로 육성하는 데 목적이 있다. 이를 통해 지역 내 복지 사각지대를 보완하고, 청소년들이 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하고자 한다.



이번 행사에서는 교육비 지원과 함께 청소년들의 꿈 실현을 돕는 진로 지원 도구 패키지 ‘에너지키트’가 전달됐다. 에너지키트는 비전 선언문과 액자, 스트레스 완화를 위한 컬러링북과 색연필, 신체 에너지 강화를 위한 비타민, 무선 헤드셋 등으로 구성됐다.



또한 조리사를 꿈꾸는 학생에게는 레시피북을, 수영 선수를 꿈꾸는 학생에게는 수경 파우치를 선물하는 등 개개인의 꿈에 맞춘 맞춤형 선물도 함께 전달됐다.



이와 함께 GS칼텍스 임직원들이 실무에 활용하는 사내 생성형 AI 플랫폼 ‘AIU’를 통해 이미지를 직접 생성해 대상 학생들이 꿈꾸는 미래 모습을 시각화하는 진로체험 활동 ‘비전보드 만들기’도 진행됐다.



GS칼텍스 관계자는 “에너지드림 사업을 통해 어려운 환경 속에서도 자신의 꿈을 위해 정진하는 지역 청소년들이 실질적인 도움을 얻고 자신감을 찾길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 사회적 임팩트를 창출할 수 있는 진정성 있는 CSR 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.



여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



