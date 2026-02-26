북창동 식당 화재…노후건물 붕괴 위험에 도심 혼란
26일 퇴근 시간대에 서울 중구 북창동 상가 건물에서 불이 나 소방 당국이 진화에 나섰다.
중부소방서는 이날 오후 6시22분 북창동의 한 상가건물 2층 음식점에서 회색 연기가 난다는 신고를 접수했다. 소방 당국은 인원 90여명, 장비 20여대를 동원해 화재 진압에 나섰다. 선착대가 오후 6시28분 도착했으나 초진은 이뤄지지 못했다.
당국은 건물이 노후화돼 붕괴 위험이 있는 점을 고려해 바깥에서 진화 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다. 화재로 식당 주인과 손님 등이 대피했으나 현재까지 파악된 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.
도심 한가운데에서 화재가 발생하며 인근으로 짙은 연기가 확산해 일대에는 혼란이 빚어졌다. 오후 6시48분부터 진화 작업으로 숭례문에서 시청역까지의 세종대로 하위차로도 일부 통제 중이다.
중구는 오후 7시28분 안전안내문자를 보내 “건물 화재로 다량의 연기가 발생했으니 인근 시민은 연기 흡입에 유의하시고 차량은 우회하길 바란다”고 당부했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
