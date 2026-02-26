이적·김진표, 20년 만에 패닉 콘서트 연다…“다시 설렘으로”
싱어송라이터 이적(52)과 래퍼 김진표(49)가 결성한 듀오 패닉이 20년 만의 콘서트로 팬들을 만난다.
26일 이적의 소속사 뮤직팜 엔터테인먼트에 따르면 패닉은 오는 4월 16~19일 강서구 LG아트센터 서울, LG 시그니처홀에서 단독 콘서트 ‘패닉 이즈 커밍(PANIC IS COMING·포스터)’을 연다. 뮤직팜은 “긴 시간 전설의 귀환을 기다려 온 팬들에게 이번 콘서트는 벅찬 감동을 선사할 것”이라며 기대를 당부했다.
1995년 데뷔한 패닉은 네 장의 앨범을 통해 ‘달팽이’ ‘왼손잡이’ ‘UFO’ ‘내 낡은 서랍 속의 바다’ 등의 히트곡을 냈다. 이적과 김진표가 패닉이라는 이름으로 단독 콘서트를 연 것은 2006년이 마지막이었다.
두 사람은 각자 인스타그램을 통해 공연을 앞둔 소감을 전했다. 이적은 “패닉을 그리워하는 분들과 함께, 처음부터 끝까지 패닉으로 가득 찬, 어쩌면 다시 돌아오지 않을 빛나는 시간을 만들려고 한다”며 “진표와 저에게도 이 공연은 인생에서 가장 중요한 일 중 하나가 될 것 같다. 최고의 공연을 준비하겠다”고 밝혔다.
김진표는 “지금 생각하면 철없던 고등학생이 뭘 안다고 덥석 패닉을 하겠다고 했는지 모르겠지만 그때의 저는 ‘이것이 인생의 기회’라는 확신으로 가득 차 있었다”고 회상했다. 이어 “어느덧 30년이 흐른 작년의 어느 날 적이 형과 마주 앉아 ‘우리, 공연 할까’라고 했고, 그날 이후 패닉은 제게 다시 설렘이 됐다”며 “패닉스러운 공연을 준비하고 있다. 오랜만에 무대에서 만나자”고 했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
