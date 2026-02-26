2경기 연속 ‘톱10’ 유해란, HSBC 월드챔피언십 첫날 공동 3위
6언더파 단독 선두 오스틴 김 2타차 추격
유해란이 미국여자프로골프(LPGA)투어 HSBC 월드챔피언십(총상금 300만달러)에서 쾌조의 출발을 했다.
유해란은 26일 싱가포르 센토사GC(파72·6793야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 5개를 묶어 4언더파 68타를 쳐 야마시타 미유(일본), 린디 덩컨(미국), 린 그랜트(스웨덴), 미미 로즈(잉글랜드)와 함께 공동 3위에 자리했다.
이날 6타를 줄여 단독 1위에 오른 재미동포 오스틴 김과는 2타 차이다.
10번 홀(파4)에서 출발한 유해란은 13번 홀(파5)과 15번 홀(파3)에서 버디를 잡아 전반을 2타 줄인 채 마쳤다. 후반 들어서도 1번 홀(파4)과 3번 홀(파4)에서 버디를 추가한 유해란은 7번 홀(파3)에서 옥의 티인 보기를 범했으나 8번 홀(파5) 버디로 만회하면서 선두권에 이름을 올렸다.
유해란은 작년 1승 등 통산 3승을 거두고 있다. 올 시즌에도 개막전인 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 공동 9위, 지난주 혼다 타일랜드 공동 10위로 안정적인 경기력을 보이고 있다.
유해란은 “비시즌 기간 스윙과 샷 컨트롤 훈련에 전념해 내 스윙을 찾은 것 같다”며 “올 시즌 두 대회 모두 1라운드 성적이 좋지 않아서 오늘은 더 집중해서 그린을 적극적으로 공략했다”고 밝혔다.
올 시즌 LPGA투어에 데뷔한 황유민은 후반에 3연속 홀 버디를 낚으며 3언더파 69타로 공동 8위에 1라운드를 마쳤다.
황유민은 지난주 혼다 타일랜드에는 출전 자격이 없어 불참했으나 자신의 공식 데뷔전인 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 공동 5위에 입상하며 올 시즌 가장 강력한 신인왕 후보임을 입증했다.
고진영도 보기 1개에 버디 4개를 묶어 3언더파 69타로 1라운드를 마무리했다. 고진영은 2022년과 2023년 이 대회 우승자다.
지난주 혼다 타일랜드에서 3위에 입상한 김효주는 김세영, 임진희, 최혜진 등과 함께 공동 18위(1언더파 71타)로 2라운드를 시작한다.
2주 연속 우승에 도전중인 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 1오버파 73타를 쳐 공동 36위에 자리했다. 대회 2연패에 나선 세계랭킹 6위 리디아 고(뉴질랜드)는 2언더파 70타로 공동 14위로 1라운드를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
