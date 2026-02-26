뒤늦은 유해 수습에 여객기 참사 유가족 “무책임 민낯 드러나”
잔해물 조사중 25㎝ 크기 유해 1점 발견
12·29 여객기 참사 잔해물 조사에서 참사 희생자의 유해로 추정되는 인골이 뒤늦게 발견된 데 대해 유가족협의회 측이 “정부 무책임의 민낯이 드러났다”고 질타했다.
12·29 여객기 참사 유가족 협의회는 26일 오후 입장문을 내고 “오늘 무안공항에서 1년간 노지에서 방치된 기체 잔해들에 대한 보관 개선작업을 진행하던 중 154점의 유류품과 희생자의 인골로 추정되는 뼈가 발견돼 국과수에서 분석중에 있다”며 이같이 밝혔다.
이어 “뒤늦게 발견된 유해와 유류품 앞에서 우리는 또 한 번 무너진다. 참사 당시 생명에 대한 예우보다 ‘빠른 수습’과 ‘상황 종료’에만 급급했던 정부의 무책임한 민낯이 여실히 드러났다”면서 “감추려 했던 진실은 시간의 벽을 뚫고 우리 앞에 나타났다”고 지적했다.
또 “정부는 이제라도 당시의 과오를 인정하고, 한 점 의혹 없는 진상 규명에 나서야 한다”며 우리 가족들의 희생이 헛되지 않도록, 무안공항이 세상에서 가장 안전한 공항으로 다시 태어날 수 있도록 정부가 최선을 다해달라”고 촉구했다.
유가족협의회는 아울러 무안공항 재개항에 대해 “원인이 밝혀지지 않은 상태에서의 재개항은 동일한 참사를 방치하는 것과 다름없다. 정부는 재개항에 앞서 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 구체적인 안전 대책과 진상규명 결과를 먼저 내놓아야 한다”고 밝혔다.
이날 국토부 항공철도사고조사위원회와 전남경찰청 과학수사대는 무안국제공항에서 제2차 여객기 참사 사고기 잔해물 조사를 진행하던 중 참사 희생자의 뼈로 추정되는 25㎝ 크기 유해 1점을 발견했다.
홍일산 국토교통부 12·29 여객기 참사 피해자 지원단 현장지원센터장은 “발견된 1점에 대한 정밀 감정을 진행한 뒤 인골로 확인될 경우 희생자들의 DNA와 대조해 유가족분들께 결과를 말씀드릴 예정”이라고 말했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
