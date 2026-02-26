시사 전체기사

[속보] ‘법왜곡죄 신설·간첩죄 확대’ 형법 개정안 본회의 통과

입력:2026-02-26 17:28
공유하기
글자 크기 조정
이성윤 더불어민주당 의원이 26일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의에서 전날 상정된 '법왜곡죄법'(형법 개정안)에 대해 찬성 취지로 무제한 토론하고 있다. 연합뉴스

[속보] ‘법왜곡죄 신설·간첩죄 확대’ 형법 개정안 본회의 통과

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 민생범죄 ‘카르텔’ 저승사자 검사 “담합에 자비란 없다”
최민희 “민주당엔 ‘친청’(친정청래) 없다…대통령께 줄을 서지”
“김대중이 정당하게 복역할 수 있도록”…이희호가 박정희에 보낸 편지
‘서울대 26학번’ 아들 입학식 찾은 이부진…가족 총출동
‘박수홍 돈 횡령’ 친형에 징역 3년 6개월 확정
입학 앞두고 ‘행방 묘연’ 예비 초등생 124명, 경찰 수사 중
김정은 “우리 다치게 하면 韓완전붕괴 배제 못해”
“사람인 줄 알았는데”… 홈쇼핑 생방송 벽 허문 AI 모델
국민일보 신문구독