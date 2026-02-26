시사 전체기사 [속보] ‘법왜곡죄 신설·간첩죄 확대’ 형법 개정안 본회의 통과 입력:2026-02-26 17:28 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이성윤 더불어민주당 의원이 26일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의에서 전날 상정된 '법왜곡죄법'(형법 개정안)에 대해 찬성 취지로 무제한 토론하고 있다. 연합뉴스[속보] ‘법왜곡죄 신설·간첩죄 확대’ 형법 개정안 본회의 통과박민지 기자 pmj@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “이부진 감사”…이 대통령이 콕 찍어 호명한 이유는 2 김정은 “우리 다치게 하면 韓완전붕괴 배제 못해” 3 국힘 지지율 10%대 추락…TK도 민주당과 동률 4 “여보, 한국이 준 장갑 봐” 룰라도 놀란 靑 의전 디테일 5 한·미 사사건건 삐걱… FTX 두고 韓 “협의 중” 美 “계획대로 실시” 해당분야별 기사 더보기 1 “사람인 줄 알았는데”… 홈쇼핑 생방송 벽 허문 AI 모델 2 [속보] 李대통령 “서울 집값 하락…부동산공화국 해체 못 넘을 벽 아냐” 3 내 대화까지 알아서 읽어낸다… 진화한 갤럭시 AI 4 저출생 바닥 찍었나… 작년 합계출산율 4년 만에 0.80명 회복 5 [속보] 한은, 6연속 기준금리 연 2.50% 동결…성장률 2.0%로 상향 해당분야별 기사 더보기 1 신생아 옆에서 담배 피운 산후도우미…담뱃재로 발각 2 월남전 참전용사가 숨지기 일주일 전 남긴 5천만원[아살세] 3 ‘서울대 26학번’ 아들 입학식 찾은 이부진…가족 총출동 4 1심보다 무거웠던 2심… 박수홍 친형 부부 최종 판결은 5 ‘강북 모텔 연쇄 사망’ 추가 피해자 확인…“노래방서 기절” 해당분야별 기사 더보기 1 심야 택시도 아닌데…日 식당 ‘밤 10시 할증’ 도입 2 트럼프, 연설 야유한 의원 향해 “미친 사람, 수용시설 보내야” 뒤끝 3 위기의 트럼프, 역대 최장 108분 자화자찬… “지금이 미국 황금기” 4 [속보] 엔비디아 실적 기대감에 뉴욕 증시 일제히 상승 5 전투기 대신 피자가 먼저 간다… 장관도 농담한 ‘펜타곤 피자 예보’ 해당분야별 기사 더보기 1 남지현 “한복 입은 나, 얼마나 달라졌을까…저도 기대 컸죠” 2 민희진 대표 “256억 포기할테니 모든 소송 중단하자” 3 류승완 “‘휴민트’ 여한 없고 ‘왕사남’ 잘 돼서 좋다” 4 한복 입으면 더 반짝이는 남지현, ‘사극 불패’ 이어갔다 5 도박 4인방 중징계… 롯데 전력 구상 ‘먹구름’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘왕과 사는 남자’ 강원도 영월… 청령포·장릉… 비운의 왕 ‘단종 오빠’의 恨 2 [속보] 박찬욱, 올해 칸 심사위원장…한국인 최초 3 임신 중 커피?…아이의 ‘이것’ 낮아지는 뜻밖의 효과 4 강수진 국립발레단장, 4월 퇴임 후 서울사이버대 교수로 5 [여긴 어디] 가장 먼저 온 ‘봄의 전령사’ 붉은 매화 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 민생범죄 ‘카르텔’ 저승사자 검사 “담합에 자비란 없다” 최민희 “민주당엔 ‘친청’(친정청래) 없다…대통령께 줄을 서지” “김대중이 정당하게 복역할 수 있도록”…이희호가 박정희에 보낸 편지 ‘서울대 26학번’ 아들 입학식 찾은 이부진…가족 총출동 ‘박수홍 돈 횡령’ 친형에 징역 3년 6개월 확정 입학 앞두고 ‘행방 묘연’ 예비 초등생 124명, 경찰 수사 중 김정은 “우리 다치게 하면 韓완전붕괴 배제 못해” “사람인 줄 알았는데”… 홈쇼핑 생방송 벽 허문 AI 모델 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요