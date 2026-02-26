숭실사이버대, 재한몽골학교 등과 업무교류 및 협약

숭실사이버대학교는 (사) 몽골울란바타르 문화진흥원과 업무교류 및 위탁교육 협약을 진행했다. (왼쪽부터)숭실사이버대 이정재 부총장, 재한몽골학교 이사장 및 몽골울란바타르 문화진흥원 유해근 원장

숭실사이버대학교가 사단법인 몽골 울란바타르 문화진흥원·재한몽골학교와 상호 교류를 통한 동반 성장과 글로벌 인재 양성을 위한 상호 업무교류 및 위탁교육 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

양 기관은 지난 25일 재한몽골학교에서 조성기 전 학교법인 숭실사이버대 이사장, 이정재 숭실사이버대 부총장, 조정석 국제사업단 단장, 김지은 부처장, 윤병선 과장, 재한몽골학교 이사장 및 몽골울란바타르 문화진흥원 원장 유해근, 재한몽골학교 교장 이강애, 재한몽골학교 교무실장 김지훈, 몽골울란바타르 문화진흥원 실장 조살롬 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 협약식을 맺고 향후 공동의 발전을 위한 긴밀한 협력을 약속했다.

이번 협약은 ▲특별 교육과정의 개발 및 공동 연구 ▲양 기관 전문가 교류 및 자문 ▲공동 온· 오프라인 홍보 ▲국내외 교육분야 관련 협력 등을 핵심 골자로 하며, 이외에도 양 기관은 다양한 분야에서 협력을 이어갈 계획이다.

또한 위탁교육 협약에 따라 몽골울란바타르 문화진흥원 및 재한몽골학교 임직원, 졸업생 및 회원(외국인 포함)이 숭실사이버대 입학 시, 매 학기 등록금의 30%에서 최대 50%까지 감면 혜택을 제공될 예정이다.

몽골올란바타르 문화진흥원은 한국과 몽골, 양국이 서로를 더 깊이 이해하고 존중하는 문화의 다리가 되고자 하는 취지 아래 설립됐다. 몽골의 전통과 예술, 역사와 정신을 한국 사회에 알리는 동시에 한국의 문화와 가치가 몽골에 전해질 수 있도록 다양한 교류와 협력을 이어가고 있다.

숭실사이버대학교는 재한몽골학교와 업무교류 및 위탁교육 협약을 체결했다.(왼쪽부터)숭실사이버대 이정재 부총장, 재한몽골학교 이강애 교장

재한몽골학교는 1999년 12월, 서울외국인근로자선교회의 지원으로 설립된 외국인학교로, 한국에 거주하는 몽골 이주민 자녀들에게 양질의 교육 기회를 제공하고 있다. 현재 초등학교부터 고등학교까지의 과정을 운영하고 있다. 한국 학력 인정과 몽골 학력 인정을 동시에 받을 수 있다.

이정재 숭실사이버대 부총장은 “한국과 몽골은 지난 1990년 수교 이후, 포괄적 동반자로서 경제와 문화, 교육, 환경 등 다양한 분야에서 활발한 협력 관계를 이어오고 있으며, 수만여명의 몽골인들이 한국에 거주하고 있다”라며 “이번 협약이 우리나라에 거주하는 몽골인들에게 새로운 교육의 기회를 제공하고, 우리 사회 구성원으로서 함께 나아갈 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

한몽골학교 이사장 겸 몽골울란바타르 문화진흥원 유해근 원장은 “숭실사이버대는 한국을 넘어 글로벌 온라인 교육 트렌드를 선도하고 있는 우리나라 대표 기독교 명문 사학이다”라며 “재한 몽골인들이 숭실사이버대를 통해 글로벌 리더로 도약할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이다”라고 전했다.

한편, 숭실사이버대는 우리나라 최초의 사이버대학으로, 100% 온라인 교육을 통해 학사학위 및 국가공인 및 학교인증 자격증 취득에 필요한 학점이수가 가능한 정규 4년제 고등교육기관이다. 재학 중은 물론 졸업 후에도 전공과목을 평생 무료로 수강할 수 있는 특화 프로그램 ‘평생무료수강’ 서비스도 운영하고 있다.