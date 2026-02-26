시사 전체기사

안동병원 ‘나눔365 봉사단’, 지역사회 상생 ESG경영 실천

입력:2026-02-26 17:14
코로나19 이후 축소됐던 대면 봉사 본격 재개…경북 북부 9개 복지기관 방문

안동병원 임직원으로 구성된 사내 봉사단체 ‘나눔365봉사단’은 지난 설 연휴 동안 경북 북부지역 사회복지기관 9곳을 방문해 위문품을 전달했다. 안동병원 제공


경북 안동의료재단 안동병원이 최근 설 명절을 맞아 지역사회 나눔 활동을 펼치며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에 앞장서고 있다.

안동병원 임직원으로 구성된 사내 봉사단체 ‘나눔365봉사단’은 지난 11일 성좌원을 비롯해 안동단비마을, 안동효마을, 애명노인마을, 혜성요양원, 재우요양원, 영양사랑요양원, 단양다사랑노인요양원, 청송아름다운실버타운 등 경북 북부지역 사회복지기관 9곳을 방문해 위문품을 전달했다.

이날 봉사단은 떡국과 과일 등 명절 음식과 생활용품을 직접 전달하며 지역 이웃들과 따뜻한 정을 나눴다.

안동병원은 이번 나눔 활동을 계기로 코로나19 여파로 일시적으로 축소됐던 대면 봉사활동을 본격 재개하고 지역사회 공헌 활동을 한층 강화해 나갈 방침이다.

의료·간호·행정 등 다양한 직군의 임직원이 참여하는 나눔365봉사단은 물품 기부와 의료 지원 등을 통해 지역사회 건강 증진과 복지 향상에 꾸준히 기여해 오고 있다.

권부옥 안동병원 나눔365봉사단장은 “2000여 명 임직원들의 정성이 이웃들에게 따뜻한 힘이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 진정성 있는 봉사활동을 통해 지역사회에 나눔 문화를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

안동병원은 앞으로도 매년 명절 사회복지시설 및 결연 가구 후원뿐만 아니라 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 ESG 프로그램을 지속적으로 발굴 및 추진해 의료기관으로서의 사회적 책임을 다할 계획이다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

