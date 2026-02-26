대전경찰청·대전지방국세청, 고의 체납자 대응 협업
대전경찰청과 대전지방국세청이 고액·상습 체납자에 엄정 대응하기 위해 손을 맞잡았다.
26일 대전경찰청에 따르면 최주원 대전경찰청장은 이날 대전경찰청에서 정용대 대전지방국세청장을 만나 고액‧상습 체납자에 대비해 협력 체계를 구축하기로 했다.
양 기관은 현장 중심의 공조 체계를 강화하고, 체납자 재산 추적과 강제 징수 과정에서 발생할 수 있는 돌발 상황에 대처하는 데 힘을 모으기로 했다.
대전경찰청은 오는 6월 ‘추적징수팀’을 구성해 본격적인 체납 대응에 나설 계획이다. 국세청으로부터 체납자 재산 추적과 징수 기법 등을 배워 고액‧상습 체납자에 대한 대응 역량을 강화할 방침이다.
대전지방국세청은 체납 관리 경험과 정보 분석 기법을 토대로 추적징수팀과 체납과태료 담당자에 대한 실무 교육을 진행할 예정이다.
최주원 청장은 “고의적 체납은 조세와 과태료 등 공적 부담의 형평성을 훼손하는 중대한 행위”라며 “체납자는 법과 원칙에 따라 엄정하게 조치해 나가겠다”고 말했다.
