이공계 인재 모아놨더니…영재학교 졸업생 16%는 의·약대 진학

영재학교 졸업생 중 16% 이상이 의·약학계열에 진학한 것으로 나타났다. 이공계 인재를 양성한다는 당초 목표와 달리 의대 진학을 위한 지름길이 돼버린 셈이다. 정부는 영재학교 학생이 의·약학계열에 지원할 경우 교육비를 전액 환수하는 등 강력한 제재를 가하고 있지만 그럼에도 의대 선호 경향은 점점 커지는 양상이다.



한국교육개발원은 26일 온라인 설명회를 열고 이런 내용이 담긴 ‘영재학교 졸업생의 진로 선택 양상과 의미’ 보고서를 발표했다. 개발원이 2017년 전국 8개 영재학교에 입학한 613명(남학생 515명·여학생 98명)을 추적 조사한 결과 16.2%(99명)가 의·약학계열에 진학한 것으로 파악됐다. 가장 많이 진학한 계열은 공학계열(54.7%)이었고, 자연계열(25.1%), 인문·사회계열(4.0%) 순이었다.



정부는 이공계 인재 양성이라는 영재학교의 설립 목적을 강화하기 위해 2021년 의대 진학시 교육비 환수라는 제재 방안을 도입했다. 그 결과 2025학년도 의대 진학률이 약 2.5% 수준으로 낮아졌다고 발표했다. 하지만 이는 졸업 직후 진학자만 집계한 수치로 대학 입학 뒤 의·약학계열로 재진입한 학생은 포함되지 않았다.



실제 영재학교 졸업생의 9.5%는 대학 입학 후 전공을 한 차례 이상 변경한 것으로 나타났다. 전공을 변경한 학생의 73.7%가 공학, 자연, 인문·사회계열에서 의·약학계로 이동했다. 특히 자연계열에서 43.9%가 의·약학계열로 이동해 가장 높은 비율을 보였다. 공학계열에서는 26.3%가 이동했다.



인원수로 살펴보면 영재학교 졸업생이 대학에 입학한 2020년에는 의·약학계열 진학자가 30명이었으나 2021년에는 65명, 2022년 88명, 2023년에는 99명이 의·약학계열에 재학 중인 것으로 나타났다. 첫해보다 3배가량 늘어난 수치다. 입학 시에는 공학계열이나 자연계열에 진학했다가 반수 등을 통해 의·약학계열로 이동한 것으로 해석된다. 개발원은 “대학 진학 후 이공계 전공을 유지하지 못하고 의·약학계열로 이동하는 경로에 주목할 필요가 있음을 시사한다”고 지적했다.



성별로는 남학생보다 여학생의 의·약학계열 진학이 두드러졌다. 남학생의 진학률은 13.6%지만 여학생은 29.6%로 두 배 이상 높았다. 개발원은 “영재학교 여학생들이 의·약학계열을 전공하는 것은 개인의 흥미에 따른 선택이 아닌 사회·문화적 제약에 따른 결과일 수 있다”며 “불안정한 이공계 노동시장과 일·가정 양립의 어려움은 이공계 이탈을 부추기는 요인으로 작용할 수 있다”고 설명했다.



개발원은 “영재학교 졸업생의 의·약대 진학을 문제로만 볼 것이 아니라 영재교육의 목표와 개인 진로 선택의 조화를 고민해야 한다”며 “무조건적인 규제보단 충분한 진로 상담과 이공계와 의·약학계를 아우르는 다양한 진로 모델 제시 등 정교한 지원 전략이 요구된다”고 주문했다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



