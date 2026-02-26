‘주전 유격수’ 김주원 맹타…WBC 막강 우타라인 구축
지난해 리그를 대표하는 대형 유격수로 도약한 김주원(NC 다이노스)이 대표팀에서도 연일 맹타를 휘두르며 주전 입지를 굳히고 있다. 스위치히터인 그는 김도영(KIA 타이거즈), 안현민(KT 위즈)과 함께 막강한 우타 라인을 구축해 3월 5일 개막하는 월드베이스볼클래식(WBC)에서 대만과 일본 공략의 선봉에 설 전망이다.
김주원은 대표팀이 26일까지 치른 2차 전지훈련 연습경기 5경기 중 4경기에 나서 타율 0.615(13타수 8안타)를 기록했다. 26일 펼쳐진 삼성 라이온즈와의 5차전은 직전 경기 손가락 부상 여파로 휴식을 취했다. 류지현 대표팀 감독은 김주원이 큰 부상은 아니며 추후 경기 출전에는 문제가 없을 것이라고 설명했다.
김주원은 이번 대회에서 주전 유격수로 나설 가능성이 크다. 당초 류 감독은 미국 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스의 김하성을 주전으로 구상했으나 부상으로 낙마했다. 김혜성(LA 다저스)과 한국계 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 김도영도 유격수를 소화할 수 있지만 주 포지션은 아니다. 자연스레 김주원의 어깨가 더 무거워졌다.
김주원은 초반 두 경기를 하위 타순에서 시작했으나 3·4차전은 리드오프로 기용됐다. 이 기간 홈런 1개를 포함해 5타점을 올리며 해결사 능력도 보여줬다. 이번 대회가 전 연령 대표팀 데뷔전이지만, 2022 항저우 아시안게임과 2023 아시아 프로야구 챔피언십을 경험한 만큼 국제 대회 적응에는 무리가 없을 것이라는 평가가 나온다.
좌우 타석을 가리지 않는 김주원은 리그를 대표하는 우타 영건 김도영, 안현민과 함께 본선에서 1~3번 타순을 이룰 것으로 보인다. 김도영은 2024년 리그 최우수선수(MVP), 안현민은 지난해 신인왕 출신이다. 장타력과 주루 능력을 겸비한 이들의 시너지가 대표팀 공격의 핵심으로 꼽힌다. 김도영과 안현민은 이날 연습경기에서 나란히 홈런을 터뜨리며 예열을 마쳤다.
세 선수의 활약은 이번 대회 성패와도 직결된다. 대표팀은 최근 국제 대회에서 좌타자 비중이 높았고, 이를 노린 상대의 좌완 선발 카드에 고전했다. 이번 1라운드에서도 기쿠치 유세이(일본)와 린위민(대만), 잭 오러클린(호주) 등 좌투수들의 한국전 선발 등판 가능성이 거론된다.
대표팀은 27일 마지막 연습경기를 끝으로 일본 오사카로 이동한다. 이때 해외파 6명이 합류해 30인 완전체가 꾸려진다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성은 26일(한국시간) 치러진 MLB 시범경기에서 나란히 멀티히트를 기록하며 컨디션 조율을 마쳤다.
