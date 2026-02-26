‘주전 유격수’ 김주원 맹타…WBC 막강 우타라인 구축

NC 다이노스 김주원이 지난해 11월 16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K-베이스볼 시리즈 일본과의 경기에서 9회말 동점 솔로홈런을 터트린 뒤 베이스를 돌며 세리머니하고 있다. 연합뉴스

월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 김도영(KIA 타이거즈·왼쪽)과 안현민(KT 위즈)이 26일 일본 오키나와현 가데나 구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 연습경기에서 홈런을 터뜨린 후 3루 베이스를 돌며 세리머니하고 있다. 연합뉴스

좌우 타석을 가리지 않는 김주원은 리그를 대표하는 우타 영건 김도영, 안현민과 함께 본선에서

1~3번 타순을 이룰 것으로 보인다. 김도영은 2024년 리그 최우수선수(MVP), 안현민은 지난해 신인왕 출신이다. 장타력과 주루 능력을 겸비한 이들의 시너지가 대표팀 공격의 핵심으로 꼽힌다.