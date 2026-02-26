시사 전체기사

성 비위 제보에 대구문화예술진흥원장 해임 처분

입력:2026-02-26 16:49
공유하기
글자 크기 조정
대구 오페라하우스 전경. 대구시 제공

대구시 산하 기관인 대구문화예술진흥원은 정갑균 대구오페라하우스 관장을 해임 처분했다고 26일 밝혔다

대구문예진흥원 등에 따르면 정 관장에 대해 성 비위가 있다는 익명의 제보가 대구시에 접수됐고 시는 관련 의혹에 대해 자체 조사한 뒤 대구문예진흥원 측에 해임을 요구했다. 대구문예진흥원은 최근 이사회를 열어 해임을 결정했다.

정 관장이 재심을 청구했지만 받아들여지지 않았다. 정 관장은 해임 이후 언론 등에 보낸 입장문을 통해 “시점도, 장소도, 내용도 불분명한 알 수 없는 제보들이었고 누가 무엇을 어떻게 했다는 것인지 구체적으로 알려주지도 않은 채 조사가 흘러갔다”며 “임기제 임원을 자리에서 밀어내는 방식이 이렇게 익명의 제보와 절차적 하자에 기대 이뤄져서는 안 된다”고 반발했다. 정 관장은 법적 절차를 밟을 예정인 것으로 전해졌다.

한편 대구오페라하우스는 정 관장이 연출을 맡아 내달 27~28일 선보일 예정이던 오페라 ‘나비부인’ 공연을 취소하기로 했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
입학 앞두고 ‘행방 묘연’ 예비 초등생 124명, 경찰 수사 중
예쁘니까 무죄?…‘모텔살인’ 유족 측 “2차가해 중단하라”
“사람인 줄 알았는데”… 홈쇼핑 생방송 벽 허문 AI 모델
‘서울대 26학번’ 아들 입학식 찾은 이부진…가족 총출동
3개월 아기가 어떻게 떡국을…네티즌 신고로 친모 입건
‘삼전 폭파한다’ 대기업 협박만 10여회…10대 구속기로
‘모텔 살인’ 20대女 신상 이미 유출됐는데…뒤늦게 SNS 비공개
김정은 “우리 다치게 하면 韓완전붕괴 배제 못해”
국민일보 신문구독