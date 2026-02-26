성 비위 제보에 대구문화예술진흥원장 해임 처분
대구시 산하 기관인 대구문화예술진흥원은 정갑균 대구오페라하우스 관장을 해임 처분했다고 26일 밝혔다
대구문예진흥원 등에 따르면 정 관장에 대해 성 비위가 있다는 익명의 제보가 대구시에 접수됐고 시는 관련 의혹에 대해 자체 조사한 뒤 대구문예진흥원 측에 해임을 요구했다. 대구문예진흥원은 최근 이사회를 열어 해임을 결정했다.
정 관장이 재심을 청구했지만 받아들여지지 않았다. 정 관장은 해임 이후 언론 등에 보낸 입장문을 통해 “시점도, 장소도, 내용도 불분명한 알 수 없는 제보들이었고 누가 무엇을 어떻게 했다는 것인지 구체적으로 알려주지도 않은 채 조사가 흘러갔다”며 “임기제 임원을 자리에서 밀어내는 방식이 이렇게 익명의 제보와 절차적 하자에 기대 이뤄져서는 안 된다”고 반발했다. 정 관장은 법적 절차를 밟을 예정인 것으로 전해졌다.
한편 대구오페라하우스는 정 관장이 연출을 맡아 내달 27~28일 선보일 예정이던 오페라 ‘나비부인’ 공연을 취소하기로 했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
